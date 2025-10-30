Проектант за бъдещото застрояване на "Филипово": Постигаме 29,5% плътност и има много алеи и зелени площи

© Детските заведения в кв. "Филипово" са в синьо Промяната на Подробния устройствен план на кв. "Филипово“ отново обостри общественото внимание след внасянето му в деловодството на Общинския съвет. Проектът отново се депозира след като предишният вариант беше отхвърлен от пловдивските съветници след продължителен дебат. Новият вариант отстранява всички забележки на комисията по устройство на територията и е разгледждан от ЕСУТ, коментира за Plovdiv24.bg главният архитект на Пловдив арх. Яна Желязкова.



Подробният устройствен план за кв. "Филипово“ в карето между между бул. "Дунав", "Голямонарско шосе", железопътните линии и ул. "Победа" е разделен на отделни квартали с цел регулационно обезпечаване на булевард "Северен“. Това каза специално за медията ни проектантът арх. Илиян Илиев. Той лично ще присъства на заседанието на комисията по устройство на територията, за да представи проекта и проучване, което е направено във връзка с реализацията на цялостния проект.



В момента бул. "Северен“ е направен от "Брезовско шосе“ до ул. "Победа“. Оттам нататък има проект за трасе по сегашната улица "Димитър Стамболов“ и през частни имоти. Целта на ПУП-а е да се обезпечи регулационно и кадастрално трасето на продължението на булеварда, като се направят отчуждаванията и връзката с кръговото кръстовище на бул. "Васил Априлов“. В трасето попадат около 16 000 квадратни метра частни имоти.



Регулационното решение е било от ключово значение за проектантския екип. Съгласно ОУП на Пловдив, зоната е СМФ1. Плътността на застрояването е до 50%, коефициент на интензивност (кинт) 3,5, озеленяването на цялата територия е 40%. Жилищните площи са 55% от застроената територия. В първия вариант се предвиждаха 24 сгради, шест от които с височина 75 метра, а останалите – до 50 метра. В актуализирания вариант всички сгради ще бъдат с височина до 50 метра.



Около 45% ще е територията за обществено обслужване. На площ от 161 000 кв. метра ще има търговски площи, площи за обществено обслужване, сред които медицински център, хотели, офиси, детски заведения, спортни площадки.



"Моята цел беше да се направи такова застрояване, озеленяване, зони за спорт и детски площадки, че да се освободи вътрешно пространство, което става само с вдигане във височина. Ние постигаме 29,5% плътност и има много алеи и зелени площи“ – обясни арх. Илиев.



Проектантите са направили подробен анализ с визия 2040 г., когато се очаква районът да се развие напълно. Върху РЗП 230 000 кв.м. ще има 60% двустайни апартамента, 35% - тристайни и 5% - четиристайни. Предвиждат се 2430 жилища общо, с 5960 обитатели, от които 1490 деца до 7 години. В отделните квартали на територията са предвидени по една, две или три детски градини. Свободните зони, или буфер, ще бъдат в кв. 15, който е към жп линиите.



"Нашата задача беше да се обезпечи пътната връзка и да се пусне трасето през кварталите към кръговото кръстовище на бул. "Васил Априлов“. Стартът на строителството на сградите зависи от инвеститора“, каза в заключение арх. Илиев.