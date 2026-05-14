Кметът Костадин Димитров оттегли предложението си за сключване на споразумение с ползвателя на автогара "Север“ в Пловдив за продължаване на дейността на автогарата срещу поемане на задължение от Община Пловдив да компенсира ползвателя за намалените приходи от оперирането и функционирането на автогарата. Това се случи в началото на днешната извънредна сесия на пловдивския общински съвет, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Предложението предвиждаше Община Пловдив да плаща по 12 750 евро без ДДС или 15 300 € с данъка на месец на "Хеброс бус" ООД - собственик на автогара "Север" за продължаване на дейността й. Сумата представлява компенсация за намалените приходи от оперирането и функционирането на автогарата. Оттегянето на точката се случва след като изпълнителният директор на фирмата внесе в община Пловдив заявление, с което се отказва от искане за финансови компенсации за ползването на автогара "Север. Гарантират, че през следващите два месеца автогара "Север" ще продължи да функционира като начална/крайна/междинна автогара за досегашните автобусни разписания от междуселищния транспорт.

Така в дневния ред на сесията остана само една точка - за промяна на приетото на предишното заседание на ОбС само преди седмица за пренасочване на междуселищните автобуси. От една страна то касаеше пренасочване на всички автобуси от/за София и от/за Асеновград към автогарата пред централна гара, а друга - автогарите "Юг" и "Родопи" да поемат курсовете от "Север". В резултат заместник-директорът на "Хеброс бус" инж. Веселин Дошков заяви, че ще затвори автогара "Юг" и ще я превърне в паркинг. Сега кметът Костадин Димитров предлага Общинският съвет да преразгледа решение № 120/30.04.2026 г. и да се отмени изцяло като нецелесъобразно.