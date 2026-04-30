Близо час и половина съветниците на Пловдив обсъждат така важното изменение на начална, междинна или крайна спирка по маршрутите на линиите от републиканската, междуобластната и областната транспортна схема, ползващи зоната за спиране на автогара "Север", поради преустановяване на дейността на автогарата. Към момента няма конкретно решение, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Транспортната криза в Пловдив се задълбочава, а ситуацията от безпрецедентна се доближава до безизходна заради изненадващ SМS от мажоритарния собственик на автогара "Юг" Веселин Дошков.

Той информира, че подготвя официално заявление до община Пловдив за затварянето й от 5 май.

Така общинските съветници вместо да се концентрират как да реагират на затварянето от 1 май на автогара "Север", бяха изправени пред по-глобален казус, към който се добави и автогара "Юг". Близо час и половина съветниците дебатираха по темата, а по-паметливите се върнаха назад във времето, за да припомнят горчивата истина за приватизацията на градския транспорт и автогарите на Пловдив. Истината е, че градската администрация пропусна няколко месеца, в които можеше да вземе бързо, адекватно и правилно решение в полза на града и жителите, след като стана ясно, че автогара "Север" ще се събаря и на нейно място ще се построят жилищни блокове.

Бившият председател на ОбС - Раковски Рангел Матански, който е председател на Обществения съвет на Националната търговска гимназия и родител на деца, които пътуват от Раковски до Пловдив призова всички заинтересовани страни и изпълнителната власт заедно да решат проблема.

"Има проблем с автогара "Север". Бомбата е заложена в годините и ние трябва да го решаваме. Готов обект, ужасно е да се разруши и да се превърне в хотел, жилищна сграда или каквото е намислил собственикът. Снощи говорих със собственика – отказва повече отсрочки.

Преди два месеца се свързах с министъра на транспорта - те поеха ангажимент пред гара "Филипово" да изградят нова автогара. Моето предложение е да работим колкото се може по-бързо да се случи това. До тогава – някои автобуси ще ходят до "Родопи", други – ще въртят в р-н "Северен"." - обясни кметът Костадин Димитров.

Борислав Инчев припомни, че правителството има намерение да се освободи от над 4000 имота и община Пловдив трябва да направи възможното да ги придобие. "Разместването на автобусите ще натовари движението в Пловдив. Отговорното поведение изисква: спешно намиране на нов терен и в северната част на града да бъде обособена нова автогара. Автогара "Север" и гара "Филипово" не са измислени случайно от някой си, Пловдив е разсечен на две от река Марица" - каза той.

Бившият кмет и настоящ общински съветник Славчо Атанасов беше лошият вестоносец за намерението на Веселин Дошков да затвори автогара "Юг".

Арх. Костадин Палазов за пореден път поиска да се наложи мораториум на строителството в спорни зони. Припомни, че автогара "Филипово" (сега - "Север") е паметник на културата, проектирана от проф. Пилигрими.

Гошо Къчков се възмути, че представител на партията, която е продала градския транспорт на тогавашния съветник Ангел Батаклиев, днес дава акъл.

"Имаме реален проблем – явно няма да се реши по предложения начин. Преди няколко месеца една дама родом от Болярово, но казва, че е родом от Кърджали, Цвета Караянчева, направи промени в закона. Да има междинни спирки тук и там. Ние сме пловдивски общински съветници, не на Съединение, Раковски, Родопи. Няма как да решим подобен абсурд. Ако се окаже истина затварянето и на автогара "Юг", проблемът става още по-голям. В този му вид това предложение не може да се приеме" - заяви Слави Георгиев.

Новината за затварянето на автогара "Юг" отклони разискванията в друга посока - какво ще се прави след 5 май? "Проблемите на гражданите на съседните общини може да искаме, но не можем да ги решаваме за сметка на Пловдив" - каза Борислав Инчев.

Славчо Атанасов, когото често обвиняват, че приватизацията се е случила при неговото управление, уточни: "Като млад и наивен влизах в глупави разговори. Никога не се оправдавай, когато не си виновен. Объркаха се мандатите, мандатът на голямата глупост с градския транспорт стана в последната година на д-р Чомаков, ПОАП отговаряше за приватизацията – с председател на Дани Каназирева, ПОАП беше на подчинение на Общинския съвет. Писнало ми е да говоря за градския транспорт, това е последния път. С факти и събития съм отговарял поне 50 пъти по медиите.".

Йордан Илиев предложи областният проблем да се решава от областния управител. Кметът Костадин Димитров се съгласи да се даде възможност на областния управител да решава областната транспортна схема. Веселина Александрова обаче припомни, че законът казва, че когато един град има повече от една автогара, Общинският съвет взима решение кой автобус къде спира. Илия Гатев припомни, че от 2018 г. има споразумение с НКЖИ, което е необходимо за трети път да се актуализира с оглед на нуждите на Пловдив от терени за автогари.

Ресорният заместник-кмет Николай Душков уточни, че съветниците определят само и единствено начална и крайна спирка, а маршрутите ги определя администрацията. По думите му, винаги е възможно да има междинни спирки - за удобство на пътниците. Подчерта, че автогарите в Пловдив никога не са били общински и никога не са били предлагани на общината да бъдат приватизирани, а новината за затварянето на автогара "Юг" е изненадваща и за администрацията.

След 30 минутна пауза съветниците достигнаха до окончателно решение. Всички процедурни предложения бяха оттеглени. С 42 гласа "за" и нито един "против" и "въздържал се" се прие внесеното предложение за временно определяне на маршрутите. Възложиха на зам.-кмета по транспорт и транспортна комисия към ОбС да проведат необходимото обследване на всички автогари в града без значение на собствеността за капацитета им в срок от 30 дни.