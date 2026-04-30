Мажоритарният собственик на автогара "Юг" Веселин Дошков ще затвори автогара "Юг" от 5 май. Теренът ще бъде превърнат в паркинг. Изненадващото съобщение бе направено от бившия кмет Славчо Атанасов, настоящ общински съветник от "Съединени за Пловдив", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Атанасов уточни, че преди минути му се е обадил самият Дошков и му казал решението си.

"Той е мажоритарен собственик. Съдебните дела няма да му попречат на 5 май да затвори автогарата. Вероятно готви официално заявление до община Пловдив" - обясни Атанасов.

Новината за затварянето на автогара "Юг" идва по време на проблема със затварянето на автогара "Север" и опитите да се намери решение за междуселищните автобуси.

Очаквайте подробности!