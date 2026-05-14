Средно училище "Св. Патриарх Евтимий" е третото голямо училище в Пловдив, което се проектира в момента. Вече има избран изпълнител, има и първи версии на проекта. Това съобщи за Plovdiv24.bg зам.-кметът Владимир Темелков.

Община Пловдив възобнови ключовия проект за изграждането на изцяло нова учебна сграда за Средно училище "Св. Патриарх Евтимий“, след като бе изпълнено решението на Върховния административен съд и извършени предпроектните проучвания.

Темелков коментира съдебната сага с Камарата на архитектите, като е доволен, че те вече са спрели да жалят. И след като е спечелил делото е паднало решението, което те са били пуснали до всички архитекти, че им се забранява да проектират на инженеринг и генерално да участват в такива проекти, когато има обявена процедура за инженеринг. По този начин е била репресирана цялата гилдия.

А преди месец получих писмо и от НАП, в което почти директно се казва, че са открити несъответствия и при желание могат да ми бъдат представени. Но за мен темата е затворена, заяви за медията ни Владимир Темелков

Той смята, че това, че е спечелил делото е много важно, защото Камарата на архитектите в България дава печат, номер и ако го няма това в проекта, той не може да бъде предаден.

Действат като монополисти. И е много неприятно, особено когато млад архитект получи такова писмо, с което му се забраняваме по устав да проектира на инженеринг. Това си е чиста репресия. А според мен, това е една от най-добрите процедури, добави зам.-кметът.

Иначе, проектът за Средно училище "Св. Патриарх Евтимий“ е един от трите най-значими в образователната инфраструктура на Пловдив през последните десетилетия и ще осигури модерна, функционална и устойчива среда за стотици ученици в район "Западен“.

Новото училище ще включва 25 съвременни класни стаи, специализирани кабинети и лаборатории, многофункционална зона с аудитория за 90 ученици, библиотека и административни помещения. Ще бъдат обособени лекарски и дентален кабинет, както и спортен сектор с голяма закрита зала, футболно игрище и комбинирани площадки за баскетбол и волейбол.

Проектът предвижда още зона за хранене и отдих, изцяло достъпна среда с асансьор, озеленен двор с кътове за почивка, беседки и пейки, както и 20 паркоместа и зони за велосипеди.

Това ще бъде първото ново училище, построено от десетилетия в район "Западен“. С реализирането на проекта Пловдив ще получи ново, модерно и зелено образователно средище, което обединява учене, спорт и творчество.

Владимир Темелков се похвали още, че вече има и пълна версия на проекта за новата сграда на ОУ "Княз Александър I", която ще е в двора. Проектът вече е предаден за съгласуване към Министерството на културата.