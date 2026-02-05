КЗК отхвърли жалбите за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий"

© Комисията за защита на конкуренцията отхвърли и двете жалби по поръчката за нова сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий". Това обаче не означава, че строителството може да започне, тъй като фирмите "Парсек груп" и "Аква конструкт груп" имат право да се обърнат към следващата инстанция, а именно - ВАС, предава Ploviv24.bg.



Към момента забавянето на процедурата е само с два месеца, но, ако има съдебно производство, това може да го удължи още.



Обществената поръчка е на стойност близо 12,5 милиона евро. Подадените ценови оферти за изпълнение на дейностите са на "Запрянови - 03" и "Аква конструкт груп‘‘.



Новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий" ще се строи в район "Западен".