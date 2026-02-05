ЗАРЕЖДАНЕ...
|КЗК отхвърли жалбите за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий"
Към момента забавянето на процедурата е само с два месеца, но, ако има съдебно производство, това може да го удължи още.
Обществената поръчка е на стойност близо 12,5 милиона евро. Подадените ценови оферти за изпълнение на дейностите са на "Запрянови - 03" и "Аква конструкт груп‘‘.
Новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий" ще се строи в район "Западен".
