Загиналите две деца на АМ "Тракия" са футболисти от академията на Славия! Ужасната новина съобщи президентът на "белите" Венцеслав Стефанов.
Както вече информирахме, трима души са загинали, а други трима са ранени при инцидента с тир, който премаза автомобил край село Зимница преди няколко часа.
Загиналите момчета са набор 2007 г. Няколко автомобила с таланти на Славия и родителите им са пътували към Албена за предстоящ футболен турнир.
"Искаме да изкажем съболезнования на близките на загиналите. Много, много жалко... Славия няма да ги забрави, те са наши деца! Но каквото и да кажем сега, мъката е голяма, думите са излишни...", каза още разстроеният президент на Славия.
Спукана гума на товарния автомобил, движещ се по автомагистрала "Тракия", е най-вероятната първоначална причина за тежката катастрофа. Инцидентът, за който по-рано съобщихме, е станал около 13:00 часа на 290-ия километър в района на Ямбол.
По първоначални данни именно внезапната повреда е довела до загуба на контрол над тира, който е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в лекия автомобил, в който са били талантите от школата на Славия.