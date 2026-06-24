Загиналите две деца на АМ "Тракия" са футболисти от академията на Славия! Ужасната новина съобщи президентът на "белите" Венцеслав Стефанов.

Както вече информирахме, трима души са загинали, а други трима са ранени при инцидента с тир, който премаза автомобил край село Зимница преди няколко часа.

Две от децата ни загинаха на пътя. Те са наши футболисти, пътуваха за към Албена за участие в детски турнир. Почернени сме! Загубихме две златни деца, каза Стефанов пред "Блиц".

Загиналите момчета са набор 2007 г. Няколко автомобила с таланти на Славия и родителите им са пътували към Албена за предстоящ футболен турнир.

Петима човека са били в колата, пометена от тира. Треньорът Иван Терзийски и жена му са в много тежко състояние в болницата в Ямбол. Освен двете деца, на място е загинала и една жена, добави Венци Стефанов.

"Искаме да изкажем съболезнования на близките на загиналите. Много, много жалко... Славия няма да ги забрави, те са наши деца! Но каквото и да кажем сега, мъката е голяма, думите са излишни...", каза още разстроеният президент на Славия.

Спукана гума на товарния автомобил, движещ се по автомагистрала "Тракия", е най-вероятната първоначална причина за тежката катастрофа. Инцидентът, за който по-рано съобщихме, е станал около 13:00 часа на 290-ия километър в района на Ямбол.

По първоначални данни именно внезапната повреда е довела до загуба на контрол над тира, който е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в лекия автомобил, в който са били талантите от школата на Славия.