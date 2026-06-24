На 29 и 30 юни (понеделник и вторник) се въвежда временна организация на движението в два участъка на автомагистрала "Тракия“ на територията на Софийска област заради изкърпване на настилката. Ремонтните дейности ще се извършват в платното в посока столицата между 8:30 и 20:00 часа, без да се налага цялостно спиране на трафика.

График и участъци на ремонта

Дейностите ще ограничат поетапно навлизането в активната и аварийната лента, като превозните средства ще бъдат насочвани да преминават безопасно само в изпреварващата, информираха от АПИ за Plovdiv24.bg. На 29 юни строителните екипи ще работят при 23-ия километър, а на следващия ден, 30 юни, техниката се мести при 21-ия километър в същото платно.

Призив за безопасно шофиране

От Агенция "Пътна инфраструктура“ призовават водачите да бъдат изключително внимателни и стриктно да спазват въведените ограничения на скоростта в ремонтираните участъци. Експертите апелират към шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат живота и здравето на останалите участници в движението.

Къде да следим пътната обстановка

Всички граждани и транспортни компании разполагат с възможност да се информират в реално време за състоянието на републиканската мрежа. Актуална информация се предоставя по всяко време на денонощието на официалната интернет страница на АПИ – www.api.bg, както и на телефонния номер 0700 130 20.