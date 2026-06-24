Регионалният министър Иван Шишков бе изслушан в Народното събрание по искане на "Прогресивна България“ заради разследването на мащабно незаконно строителство в местността "Баба Алино“ край Варна. Пред депутатите той определи случая като едно от най-големите нарушения на Закона за устройство на територията, зад което стои организирана схема с участие на държавни ведомства, информира Plovdiv24.bg.

Обвинения за организирано беззаконие в морската столица

По думите на регионалния министър Иван Шишков, в първите дни от встъпването на кабинета е констатирано нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) в особено големи размери. Представителят на изпълнителната власт подчерта пред народните представители, че случаят не е просто изолиран инцидент, а начин на управление, при който във Варна се вихри беззаконие вместо да се развива международен туризъм. Той изрази категоричност, че мащабният проект е дело на организирана група, която безпардонно е координирала действията на няколко различни ведомства.

Позициите на парламентарните сили и опозицията

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България“ Петър Витанов, по чието искане се проведе изслушването, настоя за пълна прозрачност. Неговият колега Мартин Жлябинков заяви, че партийните им съмишленици категорично отказват да допуснат проблемът да се размие чрез прехвърляне на отговорности между институциите, и поиска изясняване на целия механизъм на нарушението. От страна на опозицията Николай Нанков от ГЕРБ-СДС се съгласи с изложението на министъра, но отправи критика към начина на говорене от парламентарната трибуна. Той призва да се даде сметка, че тя е най-високата в страната, а не театрална, и на нея не трябва да се прекалява с артистизъм, лицемерие и двуличие.

Специфики на подземните обекти и заповеди за премахване

Действията по разследването и премахването на незаконните постройки край Варна се оказват усложнени поради факта, че съоръженията са изградени под земята. Въпреки техническите трудности, вече е констатирано нарушение при оборудването на конкретен трафопост, за който е стартирала процедура по премахване. Министърът обясни, че съоръжението е останало в активите на частно дружество, вероятно продадено междувременно, докато кадастърът и местното електроразпределително предприятие отричат собственост. Към момента са издадени официални заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на община Варна Благомир Коцев да подпише допълнителни документи за принудително събаряне. Същевременно бе направено разграничение, че държавата няма да премахва лот 4 от строителството на магистрала "Хемус“.

Политически чадър и фалшиви документи за търпимост

Регионалният министър обвърза незаконния проект с длъжностни и политически лица, посочвайки, че зад фактите се крият чиновници, назначавани директно от политическите институции. Той обаче отказа да назове конкретни имена с аргумента, че неговата роля не е на разследващ орган, и допълни, че замесените в механизма трябва да се притесняват. Като отправна точка на беззаконието Шишков посочи издаването на удостоверение за търпимост през 2023 година за строежи, твърдяни от 2001 година, въпреки че по официална документация въпросните имоти продължават да бъдат гора.

Проблемите с достъпността на планина Витоша

В рамките на изказването си Шишков засегна и въпроса за състоянието на планината Витоша, което той окачестви като изключително тъжна гледка. Според него софиянци не могат да се радват на природата, тъй като планината е недостъпна или достъпна само с лични автомобили. Този лош резултат се дължи на системно лоша комуникация между екологичните зелени движения, Столична община и държавната власт.

Показания и разпити по случая с комплекс КУБ

Паралелно с парламентарния дебат стана ясно, че друг представител на кабинета "Радев“ – вътрешният министър Иван Демерджиев, е съобщил за напредък в разследването. Основателят на КУБ Олег Невзоров, който се намира в България от малко повече от седмица, вече е разпитван три пъти. В своите показания той е разкрил данни за конкретни длъжностни лица, които умишлено са си затваряли очите пред извършваното незаконно строителство край Варна.