Старозагорският полицай Йордан Танев предизвика бурна дискусия в социалните мрежи. През уикенда той публикува свои снимки със свалени номера от автомобил и разказа история как с колегата му са установили неправоспособен водач.

Ето какво написа полицаят за акцията, при която са свалени номерата на автомобила:

"На 20.06.2026 г., при изпълнение на служебните си задължения, спряхме за проверка лек автомобил "Тойота". Пътничката, возеща се на предната дясна седалка, и водачът на автомобила се опитаха да разменят местата си пред очите на мен и колегата ми. Целта им беше да ни убедят, че водач на превозното средство е лицето от женски пол, което до този момент е било пътник.

След многократни опити горепосочената да предостави своето СУМПС, за да бъде вписана като водач на МПС-то, тя и придружаващият я мъж ме попитаха: "Дали не може да направим нещо по въпроса?“.

След установяване на действителния водач беше констатирано, че същият е с отнето СУМПС поради употреба на алкохол.

Госпожата беше силно възмутена, че вместо да си вършим работата, според нея се занимаваме с тях. След многократни заплахи, отправяни към мен, като: "Ще ти съсипя живота“, "От утре няма да си на работа, младежо“ и "Ти нямаш право да ме спираш, защото мога да ти бъда учителка, дори и майка“, ние с колегата ми изпълнихме служебните си задължения и преустановихме движението на потенциално опасен водач по пътя.

Бъдете отговорни! Полицията работи за обществото! Да спрем войната по пътищата!"