Предложение за въвеждане на прогресивен данък върху имотите предизвиква дебат за бъдещето на жилищния пазар в България. Идеята предвижда при първо жилище да се прилага стандартна данъчна оценка, а при всяко следващо тя да нараства.

Според председателя на Бюджетната комисия в парламента Константин Проданов мярката би могла да охлади имотния пазар и да улесни достъпа на младите хора до жилища.

Концепцията за прогресивно облагане е насочена към промяна на начина, по който се формира данъкът върху недвижимите имоти, като се отчита броят на притежаваните жилища.

Идеята е чрез по-високо облагане на втори, трети и следващи имоти да се намали инвестиционното търсене и да се ограничи поскъпването на пазара.

По думите на правния съветник по недвижими имоти и кредитен консултант Мартина Петкова съществуващата система вече включва множество фактори при изчисляване на данъка.

Тя обяснява, че данъчната оценка зависи от типа строителство, инфраструктурата, местоположението и други коефициенти, които в крайна сметка се умножават по площта на имота, включително общите части.

Петкова посочва, че законът позволява данъчната ставка да бъде между 0,1 и 4,5 промила от данъчната оценка.

По думите ѝ в големите градове, включително София, ставките все още имат "пространство за промяна“, без да е необходимо въвеждане на нов прогресивен модел според броя имоти.

Експертът изрази мнение пред Nova, че прогресивното облагане може да засегне най-вече хората от средната и по-ниската класа, особено при наследени имоти в различни населени места.

Тя подчерта, че един универсален модел само по брой имоти не отчита различията в квадратурата, локацията и начина на придобиване.