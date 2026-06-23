Банкерът Стоян Мавродиев сам е поискал да бъде екстрадиран в България. Това заяви в предаването "Денят на живо“ неговият адвокат Емануил Йорданов, който е и бивш министър на вътрешните работи.

По думите му сръбският адвокат на Мавродиев вече е подготвил молба, с която се настоява производството срещу него в Сърбия да бъде прекратено още в началото и той да бъде изпратен в България.

Според Йорданов решението за екстрадиция е взето лично от Мавродиев.

"Мавродиев сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България и че самата обстановка в държавата предполага спазване на правата на хората, дори и когато са обвиняеми“, заяви адвокатът.

Той допълни, че не очаква случаят да доведе до сензационни разкрития.

"Просто човекът иска да си защити правата“, посочи Йорданов и не изключи възможността Мавродиев да бъде задържан след завръщането си в България.

По думите му обаче защитата ще използва всички предвидени в закона процедури, за да поиска освобождаването му или определянето на по-лека мярка за неотклонение.

Йорданов не се ангажира с прогноза кога точно може да се осъществи връщането на Мавродиев, като уточни, че това зависи от решенията на сръбските власти.

В интервюто бившият вътрешен министър коментира и случая с украинския гражданин Олег Невзоров.

Според него първо трябва да бъде изяснено как е била издадена заповедта за депортирането му от България и по какъв начин тя е била отменена само три дни по-късно.

Йорданов заяви, че е твърде рано да се прави категорична оценка за работата на Министерството на вътрешните работи при настоящото управление.

"Рано е да се каже дали МВР се справя добре, защото е минал твърде кратък период от време. Вътрешното министерство е една огромна и тромава система и за да се случи нещо в нея, трябва повече време“, каза той.

Бившият вътрешен министър отбеляза още, че през годините на прехода единственият министър на вътрешните работи с пълен мандат е бил проф. Георги Петканов.

Според Йорданов настоящите управляващи все още се намират в началото на мандата си и продължават да се ползват с високото обществено доверие, получено на последните избори.