Бившият министър на регионалното развитие и благоустройството и член на Националния съвет на БСП Иван Иванов отхвърли обвиненията, отправени по-рано от регионалния министър Иван Шишков относно пътното строителство и обществените поръчки. В интервю за предаването "Още от деня“ той определи част от твърденията като внушения и неверни данни.

За отношенията с Румен Радев

В началото на разговора Иванов подчерта, че не се определя като критик на настоящото правителство и заяви уважението си към министър-председателя Румен Радев.

"В качеството ми на бивш министър и член на БСП не съм критик на това правителство. И в никакъв случай не би било да ме слагате в тази категория. С господин Радев се познаваме добре, аз съм работил доста добре за неговата кампания. Като президент го уважавам наистина много сериозно“, каза той.

Критика към действията на регионалния министър

Според Иванов част от действията и публичните изявления на Иван Шишков могат да поставят кабинета в затруднена позиция.

"За съжаление, някои от действията на министър Шишков могат да нанесат сериозни поражения на това управление. С неговите действия в последните дни той може да вкара кабинета в много кратък период от време в обяснителен режим за дейности, които няма да бъдат извършени или ще бъдат спрени“, заяви бившият министър.

Спорът за индексациите

Иванов категорично отхвърли твърденията, че е съществувала подготовка за злоупотреби чрез промени в методиката за индексация на обществени поръчки.

По думите му методиката е разработена по инициатива на Камарата на строителите и е преминала през широко обществено обсъждане.

"Тази промяна в методиката за индексации беше инициирана от Камарата на строителите. Тя има широко обществено обсъждане. Това е акт на Министерския съвет, всички становища са положителни, няма нито едно отрицателно“, посочи той.

Какви договори обхваща методиката

Бившият регионален министър направи разграничение между договорите по Закона за обществените поръчки и така наречените инхаус процедури.

Според него методиката не се прилага за договорите, по които се изграждат автомагистрала "Хемус“ и пътят Ботевград – Видин.

"Тази методика се отнася за договори по закона за обществените поръчки, не за така наречените инхаус процедури“, каза Иванов.

Заповед срещу индексациите

Той посочи още, че на 6 февруари е издал заповед, която забранява извършването на индексации и допълнителни договорки без изричното одобрение на министъра.

По думите му такова разрешение не е било давано, а всякакви действия в тази посока са били прекратени.

"Не виждам основание да се твърди, че има кражба. Това е официален документ и фактическа забрана за подобни действия“, заяви Иванов.

Опасения за инфраструктурните проекти

Според бившия министър публичните твърдения за спиране на важни инфраструктурни обекти могат да се отразят негативно на имиджа на правителството.

Той изрази опасения и за бъдещето на автомагистрала "Хемус“.

"От заявката, която чуваме, оставам с впечатление, че автомагистрала "Хемус“ по време на този мандат няма да се строи, което е лоша новина за Северна България“, каза Иванов.

Възможни съдебни действия

В края на разговора Иванов заяви, че обмисля да потърси правата си по съдебен ред заради твърденията, които според него съдържат невярна информация.

Припомняме, че регионалният министър Иван Шишков изпрати данни в прокуратурата за строежа на лот 4 на магистрала "Хемус", съобщиха от държавното обвинение. Водисе разследване за безстопанственост в държавното дружеството "Автомагистрали", както и злоупотреба с пари от бюджета при плащане на строежа на лота.

Нередности и забавено строителство на магистрали и пътища, са установили от МРРБ. С промяна в методиката при обществените поръчки, държавата е щяла да плати повече – над 800 млн. лв. за "Хемус", над 200 млн. лв за скоростния път "Видин – Ботевград" и над 180 млн. лв. за свлачища, или общо над милиард и двеста милиона лева.

В Софийската градска прокуратура са постъпили три сигнала от регионалното министерство за нарушения по АМ "Хемус" за договори за поддръжка и обществена поръчка за ограничителни системи.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: