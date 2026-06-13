Институтът за пътна безопасност (ИПБ) обяви, че ще предостави на прокуратурата информация и доказателства, свързани със случая за предполагаемо незаконно строителство по лотове 4 и 5 на автомагистрала "Хемус“.

От организацията твърдят, че са извършили собствено проучване по казуса и са установили обстоятелства, свързани със записи от дрон, използвани през 2021 г. като доказателствен материал от тогавашното ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Твърдения за изнесени записи

Според позицията на ИПБ въпросните записи са били изнесени от министерството от тогавашния заместник-министър Иван Шишков (днес министър - бел. ред.) и впоследствие не са били върнати в архива на МРРБ.

Организацията посочва, че това обстоятелство е било потвърдено от министъра на регионалното развитие и благоустройството в периода 2025–2026 г. Иван Иванов, като се позовава и на негово изказване от парламентарната трибуна на 28 февруари 2025 г.

Въпроси около произхода на материалите

От Института за пътна безопасност поставят въпроса как въпросните записи са се озовали извън министерството и по какъв начин в момента се намират в организацията. Оттам заявяват, че материалите ще бъдат предоставени на прокуратурата за проверка.

Спор около строителството на лотове 4 и 5

В позицията се посочва още, че Иван Шишков през годините е изразявал становище, че по лотове 4 и 5 на автомагистрала "Хемус“ е извършвано незаконно строителство. Според ИПБ възникват въпроси относно последвалите действия по случая, включително подадени сигнали до прокуратурата във връзка с разрешения за строеж на същите участъци.

Какво очаква ИПБ от прокуратурата

От организацията заявяват, че очакват държавното обвинение да установи:

кой е изнесъл записите от МРРБ;

защо материалите не са били върнати;

как са се озовали извън министерството;

има ли данни за укриване на информация или други нарушения.

Предстои проверка

Към момента твърденията са част от официална позиция на Института за пътна безопасност. Не е известно дали прокуратурата е започнала проверка по предоставените материали и дали са установени нарушения във връзка със съхраняването на записите.

Очаква се компетентните институции да изяснят фактите около случая и обстоятелствата, свързани със съхранението и използването на архивните материали за строителството на автомагистрала "Хемус“.