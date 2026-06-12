Обвинението срещу мен е скалъпено и е политическа поръчка от ерата на ГЕРБ и ДПС, това продължава и сега, само лицата се сменят, но политиката остава същата. Това заяви депутатът от "Възраждане" и председател на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев пред репортера ни Цоня Събчева. Вчера Георгиев обяви, че доброволно се отказва от имунитета си, след като временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-ото Народно събрание искане за свалянето му. Поводът е инцидент от протест пред регионалното министерство отпреди шест години, за който депутатът е обвинен в хулиганство и причиняване на лека телесна повреда на полицай.

"Показанията са копипейст — до запетайката"

Георгиев е категоричен, че разполага с доказателство в своя полза.

Хубавото е, че имаме видеозапис на това, което се случи, и там много ясно се виждат няколко неща — един доста снажен полицай ме блъска в сградата на МРРБ. Души ме буквално за врата, стискайки с двете ръце. Друг ме удря през лакътя, като през това време ме блъскат и удрят няколко полицаи , разказа той.

Депутатът атакува и качеството на обвинителния материал: показанията на полицаите според него са абсолютно идентични. "Те са на метода копипейст, копирани и поставени. Абсолютно без никаква разлика, дори препинателните знаци и запетайките са същите. Тотално абсурдно обвинение", коментира Георгиев и изрази очакване съдът да потвърди невинността му.

Остри думи към външното министерство: "Снишава се и чака"

Депутатът насочи критиките си и към Министерството на външните работи, според него мълчанието на ведомството след инцидента, при който македонски журналисти показаха среден пръст на държавното ръководство, не е изключение, а система.

Това е големият проблем, че МВнР мълчи. И това не е просто единичен случай, това е установена политика. Тяхната цел е да няма скандал. Буквално го казвам, това ми е споделено в неформален разговор. Те не чувстват защитата на българщината като кауза , заяви той.

Като пример Георгиев посочи случая на Ива Михайлова от Кочани, на която македонските власти са отнели документите след катастрофа, в която е пострадала и така й пречат да се лекува в България. По думите му външното министерство е реагирало едва след свиканото от него извънредно заседание на парламентарната комисия.

Всеки случай, когато няма медийно внимание в България, просто външното министерство се снишава и чака да мине , допълни депутатът.

"Българската външна политика копае дъното"

Георгиев коментира и посещението на турския външен министър Хакан Фидан в София, което определи като доказателство за "пълното падение на българската външна политика".

Буквално българската външна политика и Външно министерство в момента копае дъното и открива нови низости. Проблемът е угодническото поведение спрямо Турция. Виждаме как след като е подписан договорът за "Боташ", сега се готви да дадат магистрала "Черно море" на концесия. Турската държава прави оптималното за своите граждани, но защо българското правителство не се противопоставя? , попита той.

Депутатът алармира и за процеси в съседна Сърбия: "Там има опити за рекламирането и прокламирането на несъществуваща шопска нация. И къде е Външно министерство? Спи зимен сън."