Обвинението срещу мен е скалъпено и е политическа поръчка от ерата на ГЕРБ и ДПС, това продължава и сега, само лицата се сменят, но политиката остава същата. Това заяви депутатът от "Възраждане" и председател на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев пред репортера ни Цоня Събчева. Вчера Георгиев обяви, че доброволно се отказва от имунитета си, след като временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-ото Народно събрание искане за свалянето му. Поводът е инцидент от протест пред регионалното министерство отпреди шест години, за който депутатът е обвинен в хулиганство и причиняване на лека телесна повреда на полицай.
"Показанията са копипейст — до запетайката"
Георгиев е категоричен, че разполага с доказателство в своя полза.
Депутатът атакува и качеството на обвинителния материал: показанията на полицаите според него са абсолютно идентични. "Те са на метода копипейст, копирани и поставени. Абсолютно без никаква разлика, дори препинателните знаци и запетайките са същите. Тотално абсурдно обвинение", коментира Георгиев и изрази очакване съдът да потвърди невинността му.
Остри думи към външното министерство: "Снишава се и чака"
Депутатът насочи критиките си и към Министерството на външните работи, според него мълчанието на ведомството след инцидента, при който македонски журналисти показаха среден пръст на държавното ръководство, не е изключение, а система.
Като пример Георгиев посочи случая на Ива Михайлова от Кочани, на която македонските власти са отнели документите след катастрофа, в която е пострадала и така й пречат да се лекува в България. По думите му външното министерство е реагирало едва след свиканото от него извънредно заседание на парламентарната комисия.
"Българската външна политика копае дъното"
Георгиев коментира и посещението на турския външен министър Хакан Фидан в София, което определи като доказателство за "пълното падение на българската външна политика".
Депутатът алармира и за процеси в съседна Сърбия: "Там има опити за рекламирането и прокламирането на несъществуваща шопска нация. И къде е Външно министерство? Спи зимен сън."
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