Пътуващите по автомагистрала "Тракия“ в посока Пловдив се сблъскват с изключително тежка пътна обстановка, след като съвпадението на мащабни ремонтни дейности и аварирал тежкотоварен камион доведе до почти пълен блокаж на движението.

По информация на Агенция "Пътна инфраструктура“ колоните от автомобили се простират на километри, а придвижването в района е силно затруднено. Допълнително напрежение създаде аварирал ТИР в тунел "Траянови врата“ в платното към Пловдив.

Проблеми и утре

От 10 ч. до 17 ч. в събота – 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 ч. в събота до 10 ч. на 17 юни – сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни и да следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Шофьорите са гневни: