Новият дипломатически и медиен скандал между София и Скопие за пореден път оголи дълбоките проблеми в отношенията между двете държави, където официалните политически визити често биват засенчвани от брутален език на омразата. Последният сериозен трус дойде от ефира на популярния в Северна Македония подкаст "Тешки муабети“, излъчван по медията Infomax.mk. В него водещите Мечка и Мико демонстрираха крайно вулгарно поведение, показвайки последователно средни пръсти на българския премиер Румен Радев и президент Илияна Йотова.

Тази агресивна реакция беше провокирана от скорошното гостуване на македонския президент Гордана Силяновска и външния министър Тимчо Муцунски в България. Въпреки че визитата премина под знака на призиви от македонска страна да не се вторачваме в миналото, а да гледаме към бъдещето, тя реално не доведе до никакъв напредък. Напротив, Скопие отново се опита да лансира тезата за нови преговори с надеждата да заобиколи Френското споразумение от 2022 година. Това споразумение обаче е прието от всички страни в Европейския съюз и остава абсолютно задължително условие за старта на евроинтеграцията на западната ни съседка.

Самото поведение на македонските държавници по време на срещите също предизвика недоумение. Президентът Силяновска стана обект на присмех с настояването си да общува в София на английски език, тъй като го намирала за по-разбираем, което е парадоксално за политик с български корени. В същото време българският външен министър Велислава Петрова-Чамова разкри, че с македонския си колега Тимчо Муцунски разговарят изцяло на български и се разбират перфектно без никаква нужда от преводачи.

Провокацията на водещите от "Тешки муабети“ всъщност е съвсем естествено продължение на токсичната медийна среда в Северна Македония, където редовно се тиражират фалшиви новини и антибългарска пропаганда. В ефира на същата медия често се прокарват манипулирани кадри, показващи измислени разстрели на македонци от български войници или абсурдни твърдения за това как българската армия е бягала по бели гащи. Този наратив се допълва от десетилетни обиди, определящи българите като татари и монголи, и от комични исторически теории. Стига се до твърдения, че Самуил и Василий II Българоубиец всъщност са били македонци, а конфликтът помежду им е представлявал един вид гражданска война.

Въпреки агресивната реторика в публичното пространство, премиерът Християн Мицкоски наскоро бе принуден да признае пред местната общественост, че Френското предложение съдържа много по-тежки условия от обикновеното вписване на българите в Конституцията. Едно от ключовите изисквания е възобновяването на работата на съвместната историческа комисия, която е в застой от 2022 година. Мицкоски обаче побърза да декларира, че Скопие няма намерение да се откаже от присвояването на Илинденското въстание и Гоце Делчев, определяйки ги като стълбове на македонската идентичност. Това изявление директно уронва преговорния процес, тъй като напълно игнорира историческите документи и думите на самия Делчев, който приживе ясно се е определил като българин.