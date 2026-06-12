Оставка в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), внезапна смяна в ръководството на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и задълбочаващи се дефицити в администрацията разклатиха отново върха на българското здравеопазване. Политическите рокади се случват на фона на спорове за финансиране на болниците и сериозни проблеми с усвояването на европейски средства, докато пациентите продължават да чакат своето лечение.

Очаквани кадрови промени при смяна на властта

Рокадите по върховете на здравната система изглеждат като напълно очаквано следствие от смяната на политическото управление, при което традиционно се сменят и ръководните кадри. Според коментара на бившия министър на здравеопазването д-р Стефан Константинов в ефира на "Денят ON AIR", търсенето на нови хора има смисъл единствено ако се цели реална промяна в досегашната политика. Той определи последното назначение в "Медицински надзор" като учудващо и посочи, че официалното обяснение за връщането на съответния служител на поста – "за да си понесе отговорността", е изключително странно.

Големи административни дефицити и изгубени европейски средства

За да бъде освободен един ръководител от заеманата позиция, не е необходимо той да е извършил престъпление, тъй като новите управляващи имат правото да заявят, че той просто не се справя с работата си. Практиката в България обаче показва, че освобождаването на кадри рядко е съпроводено с благодарност за свършеното, а по-скоро се преминава към публичното им окаляне.

Сериозните дефицити в административната работа рефлектират пряко върху финансовата подкрепа от чужбина – страната ни е получила около 600 милиона евро от Европа за добри каузи в здравеопазването, но институциите все още не могат да вземат решение за кои точно проекти да ги изразходват.

Източване на Здравната каса и проблемите с лекарствения списък

Вълната от оставки и назначения няма да сложи край на източванията на Здравната каса в страната. Налице са сериозни индикации за това, че определени лекарствени продукти умишлено се изваждат от позитивния лекарствен списък, след което започват да се продават на многократно завишени цени.

Предишни идеи на шумни опозиционни и демократично настроени политически фигури предвиждаха изпращането на известия и съобщения, чрез които гражданите да бъдат уведомявани при злоупотреби с техните досиета, като в крайна сметка се оказва, че хората действително са информирани, но проблемите в системата остават нерешени.