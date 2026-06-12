Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на България на 12 и 13 юни. Придвижването е в посока от Гърция към Румъния и е свързано с участие във военно учение на територията на северната ни съседка. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба "Военна полиция", а официалният маршрут не е оповестен — затова шофьорите в цялата страна е добре да очакват временни забавяния по основните пътни артерии в тези два дни.

Какво е известно за придвижването

По информация на ведомството транспортирането на американски военнослужещи и техника става именно във връзка с учение в Румъния. От прессъобщението става ясно, че колоните ще преминат транзитно през България в южно-северна посока — от границата с Гърция към тази с Румъния — но конкретното трасе не е публикувано. Единственото сигурно за пътуващите е, че движението ще се осъществява организирано и под ескорт на военната полиция, което обикновено означава временно ограничаване на трафика в участъците на преминаване.

Съвет към водачите

При среща с военна автоколона на пътя водачите трябва да запазят дистанция, да не се опитват да изпреварват колоната и да следват указанията на ескортиращите екипи на "Военна полиция". Подобни придвижвания обикновено минават без сериозни смущения, но в пиковите часове на 12 и 13 юни са възможни локални забавяния, особено по основните транзитни направления през страната.

Част от по-голяма военна активност

Преминаването на американската колона не е изолирано събитие. То съвпада с по-широка военна активност на територията на България. До 19 юни в страната продължава мащабно военно учение с участие на военни от 12 държави и 23 типа самолети и вертолети. В полетите се включват военнослужещи и авиационна техника от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария, а като наблюдатели присъстват представители на въоръжените сили на Гърция, Кипър, Чехия и Нова Зеландия.

Така в средата на юни България се оказва в центъра на интензивна съюзническа военна логистика — на земята с американската колона към Румъния, и във въздуха с многонационалното учение, което ще се усеща в небето над страната до края на следващата седмица.