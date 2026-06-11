Правителството стриктно спазва решението на Народното събрание от 2022 г. и спира изпращането на военна помощ за Украйна. Това обяви президентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпроси. Тя подчерта, че според гласувания от парламента текст България може да предоставя въоръжение и боеприпаси на Киев единствено ако те са в излишък и надхвърлят нуждите на родната армия, информира Plovdiv24.bg.

Националната сигурност е приоритет №1

Илияна Йотова заяви, че има пълно доверие на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който е извършил детайлен преглед на държавните резерви. Инспекцията е установила, че към момента страната ни не разполага с излишни количества техника или боеприпаси.

България трябва на първо място да осигури собствената си национална сигурност. Няма как да се даде нещо, което го няма или не е достатъчно, категорична бе тя.

Спирането на държавната помощ не засяга търговските отношения. Йотова отбеляза, че договорите за закупуване на оръжие, сключени от чужди партньори директно с български отбранителни компании, трябва да продължат да се изпълняват.

Северна Македония трябва да спазва договорите

Вицепрезидентът коментира и проведената среща с новия президент на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова. Йотова изрази сериозно недоумение от изказванията на македонския държавен глава, че поетите към ЕС ангажименти са подписвани от предишни политици и сякаш не са валидни за сегашното управление в Скопие.

Смятам, че под това споразумение лежи подписът на държавата, напомни Йотова.

Тя подчерта, че условията за започване на преговори за членство на РСМ в ЕС остават непроменени:

Вписване на българите в Конституцията на Северна Македония.

Стриктно изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество.

Цените на храните: Твърде рано е за оценка на правителството

Попитана за инфлацията и мерките на кабинета за овладяване на пазарните цени, Йотова заяви, че все още е твърде рано да се даде категорична оценка на техния ефект. Според нея фокусът трябва да падне върху по-дълбок анализ на пазара.