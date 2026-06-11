ДАНС вече има информация за местонахождението на Олег Невзоров – управител на корпорацията "КУБ" и инвеститор зад мащабното незаконно строителство в местността "Баба Алино" край Варна. Това става ясно след закрито заседание на Комисията за контрол на службите за сигурност в Народното събрание. Депутатите са разгледали секретен доклад на ДАНС, съдържащ чувствителни данни за изграждането на т.нар. "незаконен град" край морската ни столица.

Институционален пропуск и заплаха от арести

Председателят на парламентарната комисия Румен Миланов обяви след заседанието, че макар казусът да не представлява директна заплаха за националната сигурност, той е сериозна "червена лампа" за пропуски в държавната система. Според Миланов казусът ще се изследва комплексно, тъй като редица структури са допуснали скандалното строителство. Сред тях са Министерството на земеделието и храните и общинските власти във Варна. Случаят е прехвърлен към Прокуратурата, която трябва да разследва корупционните фактори и длъжностните лица, довели до тази ситуация. Председателят на комисията не изключи възможността разследването да приключи с показни арести на замесени лица.

Инвеститорът се оплака от институционален натиск

Докато службите за сигурност издирват руския предприемач Олег Невзоров, самият инвеститор излезе с официална позиция. Той и юридическият екип на корпорацията "КУБ" се оплакаха от "безпрецедентен политически и институционален натиск" спрямо техния бизнес проект в местността "Баба Алино."

Въпреки неговите твърдения, проверката на ДАНС и сигналите за незаконно преобразуване на земеделски земи в жилищни комплекси без необходимите разрешителни за строеж продължават с пълна сила.