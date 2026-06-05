Регионалният министър Иван Шишков обяви в кулоарите на парламента, че политическа "сглобка“ между фигури и ведомства е допуснала изграждането на цял незаконен град в местността "Баба Алино“ край Варна.

Министърът директно обвини за скандалния казус бившия кмет на морската столица Иван Портних и настоящия градоначалник Благомир Коцев.

Отговорността на местната власт и институциите

Цялата отговорност за този абсурден случай лежи изцяло върху Община Вaрна. Изразено бе категоричното мнение пред журналисти, че местната власт умишлено не е предприела никакви законови мерки, като в схемата има и услужливо затваряне на очи от страна на водното дружество ВиК-Варна.

Тотално беззаконие вместо държавен контрол

Нито една държавна или общинска институция в града не е пожелала да изпълни своите задължения по законния и правилен начин. Вместо да упражнят необходимия контрол, държавните органи са допуснали тотално беззаконие, което министърът определи като изключително голяма сглобка между политически фигури и ведомства.