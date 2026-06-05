Инициативата на президентската институция "Подкрепи една мечта" събра 103-ма зрелостници в неравностойно положение на традиционния благотворителен бал в София. Събитието подкрепя абитуриенти от приемни семейства, социални услуги и специални училища за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, съобщават за Plovdiv24.bg от пресцентъра на президенството.

Колко средства са събрани за стипендии?

До този момент дарителската кампания е набрала 50 900 евро. Средствата се осигуряват ежегодно от президентската администрация, фирми и индивидуални дарители. През последните десет години общо 236 младежи са получили стипендии за висше образование или за отличен успех в 12. клас.

Вие сте много млади, но невероятно силни хора, защото имате и ще имате куража да мечтаете. Ние добре съзнаваме колко ви е било трудно и въпреки всичко успявате. Това е случай, в който нашите деца са пример за нас, възрастните, каза Илияна Йотова.

По време на бала беше представена специална книга. В нея всеки гост записа своите пожелания към бъдещите поколения зрелостници.

Водещ на празничната програма беше актьорът Руслан Мъйнов. На сцената излязоха популярни български изпълнители, сред които Торино и Пашата, Deep Zone Project, Вениамин и Ева Леа, Виктор Тодоров, Vall и Елизабет.

Официални гости на бала бяха министрите на труда и социалната политика, на образованието и науката, на културата, както и на младежта и спорта.