След ареста на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Сърбия, казусът преминава в изцяло нова юридическа фаза. Въпреки че първоначалното задържане бе улеснено от Европейската заповед за арест, оттук нататък съдбата му зависи от класическа и тромава международна процедура.
Правният експерт адвокат Людмил Рангелов направи детайлен анализ на юридическите етапи, сроковете и потенциалните сценарии пред NOVA.
В какви срокове трябва да се произнесе Белград?
Международното право налага строги времеви рамки, в които сръбските магистрати трябва да вземат решение:
- 18 дни: Това е базовият срок, с който първата съдебна инстанция разполага, за да се произнесе по казуса.
- 40 дни: Максималният възможен период за задържане на лицето съгласно текстовете на Европейската конвенция за екстрадиция.
Какъв е ангажиментът на българското следствие?
За да не бъде освободен Мавродиев, София трябва да реагира изключително бързо. Родната прокуратура е длъжна да изпрати в Белград солиден обем от документи, които да докажат две ключови обстоятелства:
- Че бившият банкер има официален статут на обвиняемо лице в България.
- Че повдигнатите обвинения не са произволни, а почиват на конкретни и сериозни доказателства.
Възможният развой: Сделка с прокуратурата у нас?
Ако Сърбия вземе положително решение и Мавродиев бъде върнат под конвой на родна земя, защитната му стратегия може да придобие нов облик. Според адвокат Рангелов е напълно реален сценарият, при който бившият шеф на ББР ще се опита да договори споразумение с държавното обвинение в замяна на смекчаване на наказанието или съдействие по разследването.
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