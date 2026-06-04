След ареста на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Сърбия, казусът преминава в изцяло нова юридическа фаза. Въпреки че първоначалното задържане бе улеснено от Европейската заповед за арест, оттук нататък съдбата му зависи от класическа и тромава международна процедура.

Правният експерт адвокат Людмил Рангелов направи детайлен анализ на юридическите етапи, сроковете и потенциалните сценарии пред NOVA.

В какви срокове трябва да се произнесе Белград?

Международното право налага строги времеви рамки, в които сръбските магистрати трябва да вземат решение:

18 дни: Това е базовият срок, с който първата съдебна инстанция разполага, за да се произнесе по казуса.

40 дни: Максималният възможен период за задържане на лицето съгласно текстовете на Европейската конвенция за екстрадиция.

Какъв е ангажиментът на българското следствие?

За да не бъде освободен Мавродиев, София трябва да реагира изключително бързо. Родната прокуратура е длъжна да изпрати в Белград солиден обем от документи, които да докажат две ключови обстоятелства:

Че бившият банкер има официален статут на обвиняемо лице в България.

Че повдигнатите обвинения не са произволни, а почиват на конкретни и сериозни доказателства.

Когато бъде екстрадиран, той ще бъде изправен пред съда, който трябва да реши каква мярка за неотклонение да му бъде взета. Вероятно прокуратурата ще поиска задържане под стража. В този смисъл положението му се утежнява от обстоятелството, че има достатъчно информация, че е знаел, че е издирван и се е укривал. Това укриване може да послужи като основание на първата и втората инстанция на българския съд да вземат решение лицето да бъде поставено с мярка за неотклонение "задържане под стража", каза адвокат Рангелов.

Възможният развой: Сделка с прокуратурата у нас?

Ако Сърбия вземе положително решение и Мавродиев бъде върнат под конвой на родна земя, защитната му стратегия може да придобие нов облик. Според адвокат Рангелов е напълно реален сценарият, при който бившият шеф на ББР ще се опита да договори споразумение с държавното обвинение в замяна на смекчаване на наказанието или съдействие по разследването.