Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие мащабни промени в Закона за защита на потребителите, които дават безпрецедентна контролна власт на Комисията за защита на потребителите. Новите текстове целят овладяване на спекулата и изкуственото поскъпване, но предизвикаха остри дебати сред депутатите и бизнеса. Мерките са част от по-широк пакет за контрол върху ценообразуването и сектора с горивата, информира Plovdiv24.bg.

Забрана за поскъпване без икономическа обосновка

В рамките на една година се въвежда пълна забрана за повишаване на цените на стоки и услуги без ясна икономическа логика. Държавата дефинира изчерпателен списък с легитимни причини за поскъпване:

Нарастване на доставните и производствените разходи.

Увеличение на разходите за труд (заплати и осигуровки).

По-високи сметки за ток, горива и суровини.

Данъчни промени и колебания във валутните курсове.

Форсмажорни обстоятелства извън прекия контрол на търговеца.

КЗП получава достъп до търговската тайна

При инспекция инспекторите на КЗП вече имат право да изискват абсолютно всяка информация, която сметнат за необходима. Търговците са длъжни да предоставят

пълна разбивка на ценообразуването. Бизнесът няма да може да откаже предоставянето на данните с мотив, че те представляват търговска тайна.

Документи за реалните доставни цени.

Вътрешни калкулации за производствените разходи.

Всички компоненти на крайната продажна цена.

Ежедневно докладване на цени и "малка потребителска кошница"

Големите търговски вериги и компании с годишен оборот над 25 000 000 евро влизат под постоянен мониторинг. Те ще бъдат задължени всеки ден да публикуват цените на продуктите от т.нар. "малка потребителска кошница" на специализиран сайт. Тези стойности ще се съпоставят автоматично с дефинирана от държавата "справедлива цена". Основният спор в бюджетна комисия се оказа неочакван детайл – точният час, в който търговците трябва да обновяват информацията в онлайн платформата.

Драстични глоби

Размерът на глобите при констатирани нарушения е разделен в три основни категории:

За неоснователно вдигане на цена: от 10 000 до 100 000 евро (глобата се налага поотделно за всяка една стока в нарушение).

За непредоставяне на изискана информация: от 5 000 до 50 000 евро.

За възпрепятстване на проверката: от 10 000 до 100 000 евро.

Полезен контрол или държавен произвол?

Опозицията изрази сериозни притеснения, че тежкият държавен натиск няма да свали цените, а ще доведе до пазарен дебаланс и институционален натиск.

Удължавате този режим с една година. Откъде знаете, че в края на годината няма да спадне инфлацията, коментира Мартин Димитров от "Демократична България".

От ГЕРБ-СДС пък изразиха скептицизъм относно капацитета на контролните органи да приложат текстовете на практика.

С този закон регулаторите няма да станат бухалка, защото те няма да знаят как да го ползват, тоест той не става дори за това, заяви Владислав Горанов.

Тук си виновен до доказване на противното и трябва да доказваш, че не си виновен, ако имаш 60 процента пазарен дял, коментира Асен Василев.

Предстои текстовете да бъдат гласувани и в пленарна зала, където се очакват нови сблъсъци между управляващи и опозиция относно икономическите последици за българския пазар.