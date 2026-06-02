Изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов изрази скептицизъм относно очакванията за значително поевтиняване на хранителните продукти у нас. В ефира на "Здравей, България“ той заяви, че обещанията за намаление на цените с 15% изглеждат нереалистични.

"Не вярвам, че цените на основните храни могат да паднат с 15%“, коментира Михайлов. По думите му пазарът трябва да функционира свободно, а ролята на държавата е да създава ясни правила и регулации, без да се намесва пряко в пазарните механизми, установени в рамките на Европейския съюз.

Според него в подготвяните законодателни промени има положителни идеи, насочени към подкрепа на българските производители, които често се оказват в по-слаба позиция при преговорите с големите търговски вериги.

"Нашата пазарна сила е по-малка и преговорната ни позиция е значително по-слаба. Всяка година се договарят цени между производителите и търговските вериги, но за съжаление с всяка изминала година тези цени стават все по-ниски“, посочи Михайлов.

Той предупреди, че постоянният натиск върху изкупните цени принуждава производителите да търсят начини за намаляване на производствените разходи, което може да се отрази негативно върху качеството на предлаганите хранителни продукти.

По думите му Европейският съюз също работи за ограничаване на нелоялните търговски практики. Михайлов подчерта, че съществува реален риск българските производители да бъдат изтласкани от пазара от по-конкурентни вносни стоки, ако настоящите тенденции се запазят.

Изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите представи и актуални данни за състоянието на сектора. Според него българските производители осигуряват около 40% от пазара на свинско месо в страната. През миналата година е отчетено рекордно производство за последните две десетилетия – близо 96 000 тона свинско месо.

Въпреки този ръст вътрешното производство остава недостатъчно, за да покрие годишното потребление, което възлиза на около 220 000 тона. Най-големите количества свинско месо се внасят от Испания, Германия, Франция, Белгия и Нидерландия.