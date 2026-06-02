Държавата трябва да осигури справедлива конкуренция и предвидимост за бизнеса като основна мярка срещу високите цени на храните у нас и инфлацията. Около тази теза се обедини Аксиния Баева, заместник-председател на Българската ритейл асоциация, в ефира на предаването "Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria. Тя подчерта, че въпреки поскъпването, потреблението в страната продължава да се увеличава.

Според Баева отговорът на въпроса защо поскъпват храните се крие по цялата верига на доставки, а не единствено в търговските надценки на магазините. Тя поясни, че секторът работи в изключително сложна среда, белязана от над 44% натрупана инфлация за последните пет години.

"Абсолютно всички входящи разходи, които потребителите не виждат, са нараснали. На рафта в магазина се забелязва само крайната цена, но зад нея стоят сериозно поскъпнали суровини, транспорт и труд“, коментира тя.

Представителят на ритейл сектора обърна специално внимание на държавната политика и данъчната тежест, които оказват пряко влияние върху джоба на гражданите. Баева даде пример с редица европейски държави, които използват диференцирани и значително по-ниски ставки на ДДС за хранителни стоки в сравнение с България. Испания и Ирландия са с 0% ДДС върху храните, Германия е с 7% ДДС, а Гърция с 13% ДДС.

"В тези страни има взети работещи държавни мерки в полза на потребителя“, посочи тя и призова за балансирани решения у нас, които да защитават едновременно интересите на бизнеса и на гражданите.

По отношение на лансираните от властта намерения за административно намаляване на цените на храните с до 15%, Баева изрази сериозни резерви относно дългосрочната устойчивост на подобен ход. Тя предупреди, че при продължаващ ръст на разходите за производство и логистика, такъв натиск може да се окаже пагубен за по-малките търговци и да доведе до тяхното изчезване от пазара.

Аксиния Баева разкритикува и опитите за въвеждане на субективното понятие "справедлива цена“, определяйки го като неясно и рисковано. "Кой има капацитета да определи коя цена е справедлива?“, попита риторично тя.