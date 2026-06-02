Голяма опасност дебне на магистрала "Тракия", научи Plovdiv24.bg от шофьори, които тази сутрин са преминали през аутобана.

Става дума за абсолютно неправилно спрял лек автомобил в аварийната лента - без обозначения, без нужните мерки за безопасност и без видима авария на моторното превозно средство.

Отгоре на всичко пак в аварийната лента има поставена камера тип "тринога", но този път не от служители на МВР, а очевидно от търсач на силни усещания - вероятно шофьора на въпросната кола.

"Внимавайте с аварийната лента около осмия километър в посока София. Има неправилно спрял, необозначен и снимащ автомобил", предупреждава водач.

"Аз бях в шок, като видях този откачалник. Магистралата е наводнена, едва се шофира, тоя камера изкарал", не крие недоумението си софиянка, която също е станала свидетелка на абсурдната ситуация.