Българският турист Георги Бижев от Горна Оряховица разказва за инцидент в Румъния, при който е бил нападнат и ранен от мечка по време на пътуване през т.нар. "проход на мечките“.
Той и негов приятел пътували към Будапеща и спрели в района, който е известен с възможността туристи да наблюдават мечки отблизо. Бижев споделя, че са минавали по този маршрут многократно и че там често се продавала храна за мечки, което според него прави храненето на животните масова практика, макар и неправилна.
По негови думи, по време на инцидента той се е намирал в автомобила си, със затворен прозорец, и е снимал животните. Пред тях имало друг автомобил, чиито пътници също хранели мечка с малко мече, а зад тях - още туристи. В един момент хората от задната кола започнали да викат и да свирят, което променило поведението на животното.
Мечката се приближила внезапно, скочила към автомобила и счупила стъклото. След това се опитала да извади Бижев от колата. Той твърди, че коланът вероятно го е спасил и че се е защитил, като е вдигнал ръка, при което животното го е ухапало.
Той не обвинява мечката, а приема случилото се като следствие от навлизане в нейна среда и признава, че е било грешка да се участва в храненето на диви животни. Въпреки преживяното, изразява благодарност към медицинските екипи, които са му оказали помощ след завръщането му в България.
Титанична глупост да храниш мечки ама върви обяснявай.Докато не спре тази практика и не минат няколко поколения мечки това няма да се промени.
