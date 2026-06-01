Българският турист Георги Бижев от Горна Оряховица разказва за инцидент в Румъния, при който е бил нападнат и ранен от мечка по време на пътуване през т.нар. "проход на мечките“.

Той и негов приятел пътували към Будапеща и спрели в района, който е известен с възможността туристи да наблюдават мечки отблизо. Бижев споделя, че са минавали по този маршрут многократно и че там често се продавала храна за мечки, което според него прави храненето на животните масова практика, макар и неправилна.

Може би за около десети път минаваме оттам. Всички хора, които ходят в този проход, ходят само единствено за това да видят мечките. През целия път, докато стигнеш до мястото, където реално излизат мечките, във всяко едно заведение, във всеки един магазин, има такива обособени кътове, от които можеш да си купиш храна за мечките разказа Георги Бижев пред БНТ

По негови думи, по време на инцидента той се е намирал в автомобила си, със затворен прозорец, и е снимал животните. Пред тях имало друг автомобил, чиито пътници също хранели мечка с малко мече, а зад тях - още туристи. В един момент хората от задната кола започнали да викат и да свирят, което променило поведението на животното.

Мечката се приближила внезапно, скочила към автомобила и счупила стъклото. След това се опитала да извади Бижев от колата. Той твърди, че коланът вероятно го е спасил и че се е защитил, като е вдигнал ръка, при което животното го е ухапало.

В момента, в който мечката застана до нас, виждате и на кадрите, че прозорецът на автомобила ми е затворен и аз снимам от автомобила. Т.е. аз не съм излязъл навън, не съм предизвиквал животното по никакъв начин. Туристите, които са зад мен, може би от незнание, може би за това, че са за първи път там, започнаха да свирят на мечката и да викат. Видях, че ушите на мечката се наострят и тя с един скок дойде до колата допълва още Георги Бижев

Той не обвинява мечката, а приема случилото се като следствие от навлизане в нейна среда и признава, че е било грешка да се участва в храненето на диви животни. Въпреки преживяното, изразява благодарност към медицинските екипи, които са му оказали помощ след завръщането му в България.