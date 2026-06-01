Публикация на опитен пицар в една от популярните Facebook групи за сезонна заетост по Черноморието предизвика меко казано разгорещен дебат за нивата на заплащане в туристическия сектор.

Мъжът, който твърди, че има единадесет сезона опит по морето, обяви, че търси работа като пицар, но постави сериозни финансови условия пред бъдещите работодатели.

"Търся работа като пицар. Имам единадесет сезона по морето. Под 4000 евро няма да си навия алармата на телефона“, написа той. В публикацията си отправи и послание към свой бивш работодател от Приморско, като заяви, че за да се върне да работи при него, би поискал възнаграждение от 5000 евро.

Обявата предизвика множество реакции, като голяма част от коментарите бяха иронични и саркастични. Някои потребители определиха исканото възнаграждение като нереалистично и дори по-високо от това на главни готвачи, които управляват цели кухни. Според тях подобни финансови претенции биха затруднили намирането на работа през сезона.

Други защитиха позицията на пицаря. Част от коментиращите посочиха, че сезонната работа по морето е изключително натоварваща, а професията изисква специализирани умения, практика и обучение. Според тях при високите цени в туристическите курорти е логично и възнагражденията на квалифицираните служители да нарастват.

В дискусията бяха направени и конкретни изчисления. Според един от участниците в разговора, ако става въпрос за работа през силните месеци юли и август при 12-часови смени, възнаграждение от 4000 евро месечно се равнява на около 11 евро на час, което не изглежда необичайно на фона на доходите в туристическия бранш.

Други потребители сравниха исканото заплащане с възнагражденията на пицари в страни като Италия, Австрия и Франция, където според тях месечните заплати обикновено варират между 1800 и 2600 евро, в зависимост от обекта и натовареността.

Работа по морето има много, но няма желаещи

Иначе продължаващ недостига на кадри в туристическия сектор по Българското Черноморие. И това лято, както и през последните години, хотели, ресторанти и заведения търсят служители "под дърво и камък“, за да осигурят нормалното си функциониране през активния сезон.

Поради липсата на достатъчно български работници, все повече работодатели разчитат на кадри от чужбина. Най-голям е интересът към наемането на граждани от Турция, следвани от Молдова, Киргизстан, Узбекистан, Непал, Бангладеш. Чужденците най-често заемат позиции като работник в кухня, сервитьор, камериер и хигиенист.

Експерти посочват, че една от основните причини за недостига на персонал е намаляването на трудоспособното население в България, което води и до по-малък брой регистрирани търсещи работа лица в бюрата по труда. Допълнителен проблем е разминаването между търсенето на работодателите и предлагането на работна сила на пазара.

Част от работодателите в туристическия бранш смятат, че за да бъде преодолян кадровият дефицит в дългосрочен план, трябва да се инвестира в подготовката на бъдещи специалисти. Сред обсъжданите мерки е предоставянето на стипендии за ученици и студенти, обучаващи се в професионални гимназии и специалности, свързани с туризма и ресторантьорството.