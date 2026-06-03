Всеки от нас усеща инфлацията, когато отиде в магазина. Нормално е политиците да търсят начин да спрат поскъпването на храните. Понякога обаче лекарството може да се окаже по-лошо от болестта.

В момента в Народното събрание се подготвят сериозни промени в два важни закона – Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Целта им на хартия е добра, но според Американската търговска камара в България (AmCham BG) реалният резултат ще бъде съвсем друг - по-малко промоции, по-високи цени и по-малко чужди инвестиции в България.

Ето 5-те най-притеснителни неща според Американската търговска камара в България

1. Виновен до доказване на противното

В правото има едно златно правило. Всеки е невинен, докато не се докаже обратното. Новите промени обръщат това правило с краката нагоре. Ако държавната комисия (КЗК) има само "съмнение“, че даден търговец прави нещо нередно, той автоматично се брои за виновен. Бизнесът ще трябва сам да доказва в кратки срокове, че е чист. Ако не успее, глобата може да стигне до 10% от целия му годишен оборот. Това отваря вратата за огромен натиск върху фирмите.

2. Държавата ще определя цените

Предлага се нов текст, според който държавата ще може да налага "временни мерки“ и да кара частни фирми да променят цените си. Когато държавата започне административно да казва на каква цена да се продава дадена стока, това вече не е пазарна икономика. Историята показва, че подобен натиск обикновено води до дефицит - стоките просто изчезват от рафтовете.

3. Нов супер-регистър (Или как изчезва търговската тайна)

Държавата иска да създаде нов Централен регистър за проследимост на доставките. Това означава, че всеки производител, преработвател или магазин ще трябва да докладва за всяко движение на всяка стока.

За големите и малките фирми това е огромна нова бюрокрация и излишни разходи, които накрая пак ще плати потребителят. Събирането на толкова много чувствителна информация на едно място създава огромен риск от теч на търговски тайни към конкуренти.

4. По-малко промоции

Законите предвиждат забрана на 20 нормални търговски практики, които се ползват в цял свят.

Край на отстъпките за голям оборот. Сега, ако магазин купи огромно количество от даден доставчик, той получава бонус/намаление в края на годината. Новият закон иска това да се забрани.

Ограничава се възможността магазинът и доставчикът заедно да намалят цената на една стока за седмичната брошура. Резултатът? По-малко промоции за нас, купувачите.

Иска се търговците да слагат еднаква надценка на подобни продукти. Това е икономически нелогично и ще доведе до по-беден избор в магазините.

5. Замразяване на цените за цели две години

Първоначално планът беше цените да не се вдигат неоснователно за 1 месец около приемането на еврото. После срокът стана 12 месеца. Сега политиците искат да го удължат на 24 месеца (2 години). Нито една държава в Европа, приела еврото, не е правила такова дълго изкуствено ограничение. Насилственото задържане на цените за толкова дълго време вреди на конкуренцията и изкривява пазара.