Българският евродепутат Кристиан Вигенин изрази сериозни критики пред Европейския парламент по отношение на прилагането на директивата за пластмасите за еднократна употреба, подчертавайки, че добрите намерения в екологията невинаги водят до добро законодателство. В изказването си той се фокусира върху реалните практически затруднения, които европейските граждани срещат ежедневно при използването на пластмасови бутилки със закрепени капачки.

Общественото недоволство срещу европейската директива

Евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин обърна сериозно внимание на масовото недоволство сред потребителите заради задължителното закрепване на капачките към бутилките — мярка, въведена от ЕС с основна цел намаляване на замърсяването и по-ефективно рециклиране на пластмасата.

Проблеми за възрастните хора и потребителите

След реалното въвеждане на изискването в практиката, много граждани са започнали да подават сигнали за сериозни проблеми в ежедневието. Вигенин изтъкна, че възрастните хора и тези с намалена подвижност изпитват съвсем реални затруднения при отварянето и използването на бутилките. Той допълни, че в редица случаи потребителите намират прикрепените капачки за крайно непрактични и умишлено ги отстраняват, което напълно обезсмисля първоначалната екологична идея на европейската мярка.

Официален въпрос към Европейската комисия

Българският евродепутат припомни, че по тази тема наскоро е отправил и официален въпрос до Европейската комисия. В своя официален отговор Комисията е защитила действащото законодателство, като е припомнила очакваните екологични ползи и се е позовала на направените предходни оценки на въздействието.

Символ на прекомерната европейска регулация

Според Кристиан Вигенин, цитиран от ФОКУС, тази конкретна екологична мярка се е превърнала в ясен символ на прекомерна регулация в очите на много европейски граждани, които се сблъскват с нея всеки ден. Евродепутатът изрази силна надежда, че при предстоящата през следващата година нова оценка на директивата ще бъдат обективно отчетени както недостатъците, така и реалните ползи от прилагането ѝ. Той препоръча в заключение, че след като цяла година европейските институции се занимават с опростяване на правилата за бизнеса, е време поне веднъж те да бъдат опростени и в полза на хората.