България никога в цялата си история не е имала такъв дълг – става дума за около 70 милиарда. Голямата национална трагедия, която в миналото е била описвана, и която се е свързвала с държавния дълг, е при нива от едва около 10 милиарда. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС социологът Кънчо Стойчев, основател на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) и член на Управителния й съвет.

Това, разбира се, са били други години и други времена. България вече е влязла в дългова спирала вследствие на подобни управления като тези от последните 5 години. Не е минал месец от новото правителство – това са първите дни – и вече се наблюдава енергична работа, но проблемите са много. Икономическите предизвикателства изискват време. Няма "магическа пръчка“ – каквито и решения да се вземат, дори и да са правилни, ефектът ще се усети след 6, 8 до 12 месеца. Такава е логиката на икономическите процеси и на икономическото развитие, категоричен е Стойчев.

Той даде за пример съкращаването на административния персонал.

"Администрацията трябва да бъде съкратена, но ефектът от подобна мярка ще се усети едва след около година. В началния етап дори се наблюдава негативен ефект, тъй като на съкратените служители се изплащат компенсации. Така в първия момент това не води до спестяване, а по-скоро до допълнителен разход. В дългосрочна перспектива обаче подобни мерки могат да доведат до подобрение. Затова е важно да се прави разлика между краткосрочните и дългосрочните ефекти", обясни той.

"В обществото и най-вече в медийното пространство се наблюдава известно нетърпение, което е неоправдано", категоричен е социологът.

По думите му протестите не бива да ни притесняват, а ако някой се опита да ги политизира.

"Оттук нататък предстоят и по-трудните решения, които неизбежно ще бъдат непопулярни. Остава въпросът как правителството ще успее да ги обясни на обществото, особено на фона на започващите протести. За 15-о число на месеца е насрочен протест на превозвачите, като се очаква да се включат и други съсловни организации. Протестът е напълно легитимна форма на изразяване и защита на интереси в една демократична система. Трудно би могло да се си представи демократично общество, в което протестите не съществуват", каза още той.

"Всички ще плащаме за извършените безобразия и е редно отвсякъде да се започне да се реже, за да можем по-скоро да стъпим на твърда основа", каза социологът.

Относно отрязването на COVID добавките за пенсионерите, той коментира, че "на когото и да му бъдат отнети дори две стотинки, това ще предизвика реакция".

По думите му оптимизмът се крепи на факта, че "виждаме енергични действия в общо взето правилна посока и е въпрос да правим необходимото търпение".