Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти в Пловдив, след откриването на Международното изложение на отбранителни продукти "Хемус 2026", стъпките на правителството за ограничаване на дефицита и разходите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Стъпките са много твърди, но имат още много работа. Има още много мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат, за да се види какво е ставало през последните години. Защото очевидно този дефицит не се е трупал през последните месеци, каза Йотова.

По думите й, се поставя и въпросът какъв е бил дефицитът, когато сме влезли в еврозоната. Мерките, които на този етап се представят са само първата стъпка, смята Йотова. Трябва да се извърши една цялостна оценка къде са най-големите пробои.

Аз вярвам на министър-председателя, че първо ще се погрижат за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими. Но ще се започне първо от политическата класа, от институциите. Мерките за известни съкращения, те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени - става въпрос за незаети бройки, за възможност за стагнация на бюджетите на институции, на различни ведомства, коментира още Илияна Йотова.

Тя е сигурна, че правителството няма никакво намерение да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката за майчинство, която била една от най-добрите в Европа, така че престои да се види какво ще решат управляващите, но стъпките, според нея, са обнадеждаващи.

Йотова коментира още, че би искала да види какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие по големите проекти, където са големите суми и дали не се е действало на принципа "след мен и потоп".

Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни, смята още президентът Илияна Йотова. Тя очаква тези дни картината да се изясни.