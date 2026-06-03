Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти в Пловдив, след откриването на Международното изложение на отбранителни продукти "Хемус 2026", стъпките на правителството за ограничаване на дефицита и разходите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
По думите й, се поставя и въпросът какъв е бил дефицитът, когато сме влезли в еврозоната. Мерките, които на този етап се представят са само първата стъпка, смята Йотова. Трябва да се извърши една цялостна оценка къде са най-големите пробои.
Тя е сигурна, че правителството няма никакво намерение да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката за майчинство, която била една от най-добрите в Европа, така че престои да се види какво ще решат управляващите, но стъпките, според нея, са обнадеждаващи.
Йотова коментира още, че би искала да види какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие по големите проекти, където са големите суми и дали не се е действало на принципа "след мен и потоп".
Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни, смята още президентът Илияна Йотова. Тя очаква тези дни картината да се изясни.
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