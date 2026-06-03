В момента има решение на Министерския съвет, самолетите КС-135, 15 броя, да останат до края на месец юни на летище София. Това каза пред журналисти в Пловдив, по време на откриването на "Хемус 2026" министърът на отбраната Димитър Стоянов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Това е решение на МС, дали ще последва следващо решение, с нова нота от американска страна, няма как предварително да се знае. Но сега решението е такова, посочи министърът.

Димитър Стоянов коментира и етапа за реализиране на проекта за "Придобиване на нови трикоординатни радари", който предвижда придобиването на седем нови трикоординатни радари. Изпълнението на проекта включва придобиване на комуникационни и криптографски устройства и интегриране на хардуерни и софтуерни продукти в системата за командване и управление на ВВС.

Както знаете този проект беше стартиран още по време на служебното правителство през 2022-23 година. И то беше много близко до сключването на договор. Тогава цената беше коренно различна, каза министър Стоянов.

Според него, сега нуждите на отбранителната техника са коренно различни, пазарът е коренно различен, търсенето е коренно различно, така че цената със всеки изминал ден върви нагоре.

Успели сме с евентуалния контрагент, този който ще ни бъде доставчик на радарите, да запазим поне сегашната цена и да не се увеличава тя. Проектът за инвестиционен разход днес трябва да е минал през Министерския съвет, но аз можах да присъствам. Очаквам най-скоро време да мине и през Комисия отбрана в парламента. Основната промяна е в плащанията. Старият проект за инвестиционен разход беше включен в плащания през 2025, посочи още министърът на отбраната.

Според Димитър Стоянов е важно, че цената се запазва такава, каквато е била и миналата година. Но в сравнение с цената през 2023-та година, тя е с 50 милиона нагоре.