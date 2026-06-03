Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев обяви, че Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл“.

Днес, в качеството си на министър на икономиката и индустрията, председателствах Съвета за сигурност. В съответствие с разпоредбите на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, беше взето решение за освобождаването от длъжност на действащия особен търговски управител Румен Спецов и за назначаването на Евгени Симеонов като особен търговски управител. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на брифинг в Министерския съвет.

По думите му, това е едно решение, свързано с националната сигурност и с желанието да има прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно в полза на потребителите. Той допълни, че решението е взето единодушно в съответствие с разпоредбите на закона и потвърдено от Министерския съвет.

По думите на министър Пулев, причините за промяната са комплексни, но доводите за нея са категоричния, като на въпрос за нарушения, той отговори, че разполага с класифицирана информация и тя не подлежи на публично оповестяване в детайли.

Става дума за най-релевантният и специализиран държавен орган, който провежда националните политики за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази, добави министърът и коментира, че по отношение на дейността на досегашния особен търговски управител от първия до последния ден от мандата му е налице липса на изпълнение на нормативни изисквания.

Като пример Пулев посочи неизпълнението на задължението за представяне на шестмесечен оздравителен план за дружествата, попадащи в обхвата на правомощията на особения търговски управител. Според министъра, такъв план не е бил внесен, поради което държавата не е разполагала с необходимата отчетност и професионално изготвени доклади със съответното съдържание.

За новия особен търговски управител Евгени Симеонов Александър Пулев добави, че е служител на Министерството на икономиката повече от 10 години. Кариерата му започва през 2016 г. като младши специалист, а впоследствие заема длъжността председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Той притежава необходимия професионален опит, експертиза и интегритет за осъществяване на ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата от групата "Лукойл“, аргументира се още министърът.

Пулев подчерта още, че необходимите качества за заемане на длъжността особен търговски управител са опит, прозрачност, отчетност и законосъобразност. "Искам да пожелая успех на Евгени Симеонов в тази много отговорна позиция. Всички разчитаме на едно социално отговорно поведение, на повече прозрачност и контрол. И искам да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще“, каза в заключение Пулев.