Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев обяви, че Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл“.
По думите му, това е едно решение, свързано с националната сигурност и с желанието да има прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно в полза на потребителите. Той допълни, че решението е взето единодушно в съответствие с разпоредбите на закона и потвърдено от Министерския съвет.
По думите на министър Пулев, причините за промяната са комплексни, но доводите за нея са категоричния, като на въпрос за нарушения, той отговори, че разполага с класифицирана информация и тя не подлежи на публично оповестяване в детайли.
Става дума за най-релевантният и специализиран държавен орган, който провежда националните политики за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази, добави министърът и коментира, че по отношение на дейността на досегашния особен търговски управител от първия до последния ден от мандата му е налице липса на изпълнение на нормативни изисквания.
Като пример Пулев посочи неизпълнението на задължението за представяне на шестмесечен оздравителен план за дружествата, попадащи в обхвата на правомощията на особения търговски управител. Според министъра, такъв план не е бил внесен, поради което държавата не е разполагала с необходимата отчетност и професионално изготвени доклади със съответното съдържание.
За новия особен търговски управител Евгени Симеонов Александър Пулев добави, че е служител на Министерството на икономиката повече от 10 години. Кариерата му започва през 2016 г. като младши специалист, а впоследствие заема длъжността председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Той притежава необходимия професионален опит, експертиза и интегритет за осъществяване на ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата от групата "Лукойл“, аргументира се още министърът.
Пулев подчерта още, че необходимите качества за заемане на длъжността особен търговски управител са опит, прозрачност, отчетност и законосъобразност. "Искам да пожелая успех на Евгени Симеонов в тази много отговорна позиция. Всички разчитаме на едно социално отговорно поведение, на повече прозрачност и контрол. И искам да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще“, каза в заключение Пулев.
Незнам
преди 2 ч. и 14 мин.
Дааам, разходете се из държавна или общинска структура и ще видите табелки с ЕКСПЕРТ на всяка врата! Та този е мега опит от ЦЕЛИ 10 години с табелка ЕКСПЕРТ в държавната нещо си организация за мерки и теглилки....хахаха. Не, че го подценявам, ама руслямчетата от путинския Лукойл ще го издат за закуска! Освен, ако това не е целта да казва - ДА, тавариши...
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