Близо 1,1 милиона български пенсионери живеят под официалния праг на бедността, а други 400 хиляди се намират в непосредствена близост до него. Това са общо 1,5 милиона възрастни хора в България, които буквално едва оцеляват. Тревожните данни изнесе в ефира на Радио "Фокус“ Петър Дафинкичев, главен редактор и издател на вестник "Пенсионери“.

В предаването "България, Европа и светът на фокус“ той изрази острото огорчение на възрастните хора от решението за отпадане на т.нар. COVID добавки и липсата на дългосрочна държавна политика спрямо хората, изградили съвременна България.

Според Дафинкичев, след планираното увеличение, средната пенсия у нас ще достигне едва 348 евро (около 680 лв.), докато официалната линия на бедност в страната е малко над 390 евро (760 лв.). На този фон отнемането на COVID добавките, което се равнява на загуба от около 4-5 евро на месец на годишна база, се усеща болезнено от възрастните хора.

"Защо точно пенсионерите трябва да поемат този удар? Когато виждаш, че сме зле и сме бедни, ти нямаш право да ни вземаш. Длъжен си да дадеш и да вдигнеш този стандарт. Нашите пенсии са нарицателно име в Европа, срамно е дори да се споделят“, коментира издателят.

Той свърза пряко ниския стандарт на живот с високата смъртност сред възрастните хора у нас. По думите му последствията от пандемията все още се усещат, а липсата на средства за нормална храна и адекватно лечение влошава ситуацията всеки ден.

Дафинкичев сподели, че поддържа постоянен контакт с над хиляда пенсионерски клуба в цялата страна. Благодарение на този натиск и срещи с поредица от социални министри и депутати, е била извоювана една малка, но ключова за хората победа - когато датата за получаване на пенсията се пада в почивен ден, парите да се превеждат преди, а не след него.

Повече от една трета от възрастните хора по селата в България живеят на вересия. Те пазаруват "на тефтер“ в местните бакалии през месеца и в момента, в който вземат пенсията, тичат да покрият дълга си, за да може на следващия ден страницата да се отвори наново. За тези хора забавяне от дори два дни е критично.

Дафинкичев не скри разочарованието на съсловието от политическата класа и държавния глава Румен Радев, в когото възрастните хора са виждали надежда за справяне с кризата, при която една пета от нацията тъне в нищета. Той припомни, че по времето на социализма, когато днешните пенсионери са създавали блага, заводи и инфраструктура като "Кремиковци“, тунели и виадукти, България е заемала между 23-то и 26-то място по БВП в света, докато днес е паднала между 70-то и 80-то място.

Организациите на възрастните хора вече са изпратили три основни въпроса към новия социален министър с искане за официална среща. Основното им настояване е да получат свой представител в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), макар и само със съвещателен глас. Според Дафинкичев съществуващите синдикати не защитават ефективно правата на пенсионерите, а именно техните организации познават най-добре реалното състояние по региони.

Като пример за тежката демографска и икономическа катастрофа той посочи Северозападна България и Видинско:

"Там селата буквално загиват, хората изчезнаха. Няма ги хората, а това е един прекрасен край от родината ни.“

Възрастните хора у нас все още мечтаят на власт най-после да дойдат политици, които да покажат нормално, човешко отношение към своите майки, бащи, баби и дядовци, завърши Петър Дафинкичев.