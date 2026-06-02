България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през май, като годишният ръст на потребителските цени достига 6,3%, показват най-новите предварителни данни на Евростат. Това е най-високото ниво на инфлация у нас от септември 2023 г.

На месечна база инфлацията в България възлиза на 0,3%, сочат данните на европейската статистическа агенция.

Ускоряване спрямо април

През април годишната инфлация в България достигна 6%, а месечната беше 1,8%.

Майските данни показват ново ускоряване на годишния темп на поскъпване, макар че на месечна база ръстът на цените е значително по-умерен в сравнение с предходния месец.

България е начело по инфлация в еврозоната

След България най-висока годишна инфлация през май отчитат Литва с 5,1% и Гърция с 5%.

В другия край на класацията са Малта с 2,1%, Германия с 2,7% и Франция с 2,8%.

Инфлацията в еврозоната също нараства

Годишната инфлация в еврозоната достига 3,2% през май, което също е най-високата стойност от септември 2023 г. През април показателят беше 3%. На месечна база потребителските цени във валутния съюз са се повишили с 0,1%.

Енергетиката остава основен двигател на поскъпването

Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през май има секторът на енергетиката, където цените нарастват с 10,9% на годишна база след ръст от 10,8% през април.

Следват услугите с увеличение от 3,5% след 3% месец по-рано, хранителните продукти, алкохолът и тютюневите изделия с ръст от 2% след 2,4% през април, както и неенергийните промишлени стоки, чиито цени се покачват с 0,9% след 0,8% през предходния месец.