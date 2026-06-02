Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, която в момента е пряко засегната от нарушените вериги на доставки и от ръста на цените на енергийните ресурси вследствие на военните действия в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на официална среща в България с министъра на националната отбрана на Ливанската република генерал-майор Мишел Менаса.

Европейската сигурност и икономическите последици от конфликта бяха сред основните акценти на разговорите, съобщиха от правителствената пресслужба за Plovdiv24.bg. Премиерът Радев посочи, че страната ни следи с дълбока тревога ескалацията на сблъсъците в различните зони на Близкия изток и изрично подчерта, че дипломацията остава единствената алтернатива за постигането на устойчиво мирно решение.

Приоритетите на ливанското правителство

От своя страна министър Мишел Менаса очерта текущите цели и най-важните стъпки за справяне с кризата от позицията на своята държава. Като абсолютен и основен приоритет за ливанското правителство той посочи пълното преустановяване на военните действия в региона, както и окончателното възстановяване на суверенитета на Ливан върху цялата територия на страната.

Румен Радев и Мишел Менаса

Мироопазващата мисия на ООН

В края на срещата ливанският министър на отбраната изрази и официалните очаквания на Ливан за подновяване на мандата на мироопазващата мисия на Организацията на обединените нации в страната – UNIFIL. Двете страни се обединиха около тезата, че международните усилия и дипломатическите канали са водещият фактор за прекратяване на кризата и стабилизиране на икономическата среда в международен план.