На 3 юни (сряда) и 4 юни (четвъртък) движението при 55-и км на автомагистрала "Тракия“ в двете посоки ще се осъществява само в една лента от 7:00 ч. до 20:00 ч. Временната организация се въвежда в отсечката на територията на Софийска област поради подготовка за бъдещи ремонти на асфалтовата настилка.

За предстоящите промени в трафика по аутобана съобщиха от АПИ, информира Plovdiv24.bg. Ограничението се налага за отварянето на т.нар. "прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата, който да позволява аварийно преминаване на превозни средства от едното платно в другото.

Ограничения в изпреварващите ленти

Поради извършването на планираните технически дейности през следващите два дни ще бъде напълно ограничено преминаването в изпреварващите ленти и в двете платна. Трафикът на автомобили и камиони ще се пренасочи изцяло в активните ленти за движение. От Агенция "Пътна инфраструктура“ апелират водачите да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация в района.

Информация за пътната обстановка в реално време

Всички граждани, пътуващи и транспортни фирми могат да се информират за актуалната пътна обстановка в страната директно от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време на денонощието на дежурния телефонен номер 0700 130 20 в агенцията.