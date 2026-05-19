Нискотарифната авиокомпания Ryanair разработи планове за действие при евентуален тежък сценарий заради кризата с авиационното гориво и напрежението в Близкия изток, но запазва пълния си летателен график за лятото и зимата. Финансовият директор на превозвача Нийл Сорахан обяви в интервю за CNBC, че компанията е подготвена за пазарната нестабилност, въпреки че икономическата несигурност може да доведе до фалити на по-слаби европейски оператори.

Стратегия за хеджиране и прогнози за фалити

Ryanair успя да защити чрез договори 80% от необходимото си гориво за летния сезон на фиксирана цена от 668 долара за метричен тон. Обяснението на ръководството за този ход е икономическата несигурност, породена от конфликта в Близкия изток и продължаващата блокада на Ормузкия проток. Останалите 20% от горивото обаче не са защитени, а цената им отбеляза рязък скок. Според Нийл Сорахан по-слабите превозвачи в Европа, които са имали финансови затруднения още преди войната, вероятно няма да издържат на високите разходи и ще фалират през зимата. Настоящият главен изпълнителен директор на компанията Майкъл О"Лиъри също предупреди по-рано, че ако цената на петрола остане около 150 долара за барел през юли, август и септември, в Европа ще се стигне до реални фалити, което в средносрочен план би било добре за бизнеса на Ryanair.

Финансови резултати и движение на акциите

На фондовия пазар акциите на Ryanair поевтиняха с 2,7% в ранната търговия в понеделник след публикуването на годишните финансови резултати, като от началото на годината книжата са загубили близо 27,5% от стойността си. Въпреки напрежението обаче компанията отчете силни крайни показатели. Нетната печалба след данъци за финансовата година до март се е увеличила с 40%, достигайки близо 2,3 милиарда евро. Пътническият трафик е отбелязал ръст от 4% до 208,4 милиона души, докато общите приходи на компанията са намалели с 11% до 15,54 милиарда евро.

Резервации в последния момент и цени на билетите

Резервациите за летния сезон остават стабилни, но се наблюдава тенденция потребителите да купуват билети в последния момент, което затруднява дългосрочните прогнози за ценообразуването. Анализатори от Citi отбелязват, че Ryanair е била принудена да намали цените в началото на лятото, за да привлече клиенти, но през второто тримесечие тарифите вероятно ще се изравнят с нивата от миналата година. Финансовият директор подчерта, че въвеждането на специална такса за гориво не се планира, но това не гарантира липса на поскъпване. Компанията определя цените си така, че самолетите да бъдат запълнени, а крайният лимит се определя от поведението на потребителите. Статистиката сочи, че всяка вечер около 700 милиона души търсят и резервират полети през платформата на Ryanair.

Стабилност на доставките и промяна в потребителското поведение

Ръководството на авиокомпанията изразява увереност, че през лятото няма да има проблеми с наличностите на петрол, въпреки силната нестабилност на пазара. Причината е, че Европа постепенно намалява зависимостта си от Ормузкия проток, пренасочвайки се към доставчици от САЩ, Венецуела, Бразилия и други страни. Ситуацията в сектора беше сравнена с кризата при американската Spirit Airlines, която изпадна в тежко състояние поради скъпо гориво, натрупани дългове и високи разходи. На фона на тези процеси се отчита и промяна в нагласите на туристите в Европа и Великобритания – все повече от тях планират да пътуват с влак или избират по-кратки полети, като най-предпочитани дестинации за сезона остават страните от Южна Европа.