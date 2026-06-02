Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов определи т.нар. "незаконен град“ край Варна като "типичен случай на незаконно строителство“, който е привлякъл обществено внимание заради мащаба и степента на завършеност на обектите. Според него случаят поражда сериозни въпроси за действията на институциите и начина, по който е било възможно изграждането на десетки сгради без необходимите документи.

Найденов заяви, че по времето, когато е бил министър, казусът не е достигал до него като официална преписка.

Въпроси около инвеститора

Според бившия министър остава трудно обяснимо как инвеститор е вложил значителни средства в строителство без необходимите разрешителни и строителни книжа.

По думите му е трудно да се повярва, че подобен проект може да бъде реализиран единствено заради незнание или некомпетентност. Той посочи, че подобни случаи има и на други места по Черноморието, включително в районите на Синеморец и Царево.

Кой бизнесмен би рискувал десетки милиони ей така? Аз лично не мога да си го обясня като обикновен човек, коментира Найденов.

"Група на уреждачите“

Според него около случая е действала организирана мрежа от хора, които са съдействали за заобикаляне на административните процедури.

На въпрос дали става дума за "група на уреждачите“, Найденов отговори утвърдително. По думите му в подобна схема биха могли да участват представители на различни институции, включително кадастъра, общинската администрация, службите по вписванията и нотариуси.

Той припомни, че след сигнали на граждани по случая са били ангажирани както общинските власти, така и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

По думите му е имало и работна група към бившия заместник-министър на земеделието Богомил Христанов, в рамките на която е било изразено становище, че случаят следва да бъде разгледан и от прокуратурата.

Опити за освобождаване на ръководител на кадастъра

По време на разговора Найденов коментира и свои действия, свързани с ръководството на кадастралната служба във Варна.

Той заяви, че не е единственият министър, който е искал освобождаването на ръководителя на службата, като посочи, че подобни опити е правил и настоящият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Според Найденов още като заместник-министър в кабинета "Денков“, когато е отговарял за кадастъра, е получавал множество сигнали и оплаквания.

Той посочи, че са били извършвани проверки и са констатирани нарушения, но процедурите са завършвали с дисциплинарни наказания, без да се стига до освобождаване от длъжност.

Критики към местната администрация

Найденов е категоричен, че отговорността за незаконния комплекс не е на държавно ниво.

По думите му строежът попада в категории, които се контролират основно от местната власт, а не от държавните институции.

Този строеж е четвърта или пета категория. Той не е свързан с държавата. Това не е някакъв голям строеж от първа, втора или трета категория. Така че отговорността си я носи общината, заяви Николай Найденов, цитира bTV

Според него проблемите са възникнали на районно и общинско ниво, като отправи критики към главния архитект на район "Приморски“.

Спорните удостоверения за търпимост

Особено внимание Найденов обърна на издадените удостоверения за търпимост, които според него са сред ключовите елементи в развитието на случая.

Той обясни, че такива удостоверения се издават за стари сгради, изградени преди определени законови срокове, и изискват сериозни проверки и документална обосновка.

Според него не може наличието на няколко стари постройки да обясни появата на десетки нови сгради в района.

Как са били извършвани сделките

По думите на Найденов след издаването на удостоверенията сградите са били нанесени в кадастъра, а впоследствие са били издавани скици за самостоятелни обекти, включително апартаменти.

Той твърди, че именно тези документи са позволили извършването на сделки с имотите.

Според бившия министър последователността на тези действия е една от причините да смята, че става дума за организирана схема, а не за отделни административни пропуски.