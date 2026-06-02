Инвеститорът в местността "Баба Алино“ край Варна има срок до 6 юни да премахне оградите, които ограничават достъпа до частни горски територии в комплекса. Ако това не бъде направено доброволно, ще бъдат предприети действия по премахването им, съобщиха от Регионалната дирекция по горите – Варна.

По останалите аспекти на казуса проверките и разследванията продължават, като институциите тепърва изясняват обстоятелствата около строителството в района.

Сигнал за втори мащабен строителен обект

Междувременно бившият кмет на Варна и настоящ общински съветник Иван Портних заяви, че в района има още един строителен обект, който според него може да се окаже "Баба Алино 2“.

По думите му обектът се намира на около километър от комплекса, който е в центъра на общественото внимание през последните дни.

Екип на БНТ е посетил мястото и е установил наличие на строителна техника и работници. Според поставените информационни табели строител е фирма КУБ, а разрешенията за строеж са издадени през миналата година.

Буквално преди две години беше гора, а в момента няма нито едно дърво. Вихри се брутално строителство, заяви Портних.

Той отхвърли твърденията, че носи отговорност за издаването на удостоверения за търпимост в местността "Баба Алино“, определяйки подобни коментари като опит за прехвърляне на вина.

Продължава издирването на собственика на КУБ

Паралелно с проверките продължава и издирването на собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че по налична информация Невзоров най-вероятно не се намира в България.

"Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е съвсем безмотивно в кратък период след това“, каза Демерджиев.

По думите му има данни за възможна политическа намеса при отмяната на мярката, като тези обстоятелства предстои да бъдат проверени.

Проверяват нотариални актове и сделки

Проверки започват и по отношение на нотариалните производства, свързани с имотите в комплекса.

Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи, че документите вече са предадени на компетентните разследващи органи.

Според информацията, въпреки скандала около строителството, оферти за продажба на апартаменти в комплекса все още могат да бъдат открити в агенции за недвижими имоти, макар част от тях вече да не са обозначени с логото на корпорация КУБ.

Камарата на строителите очаква различни решения за сградите

Председателят на Камарата на строителите – Варна Светослав Жеков коментира, че отговорността следва да бъде търсена както от общината, така и от държавните институции.

Според него е възможно част от сградите да бъдат премахнати, а други да останат, в зависимост от резултатите от проверките и правния статут на всеки обект.

Уволнен инспектор отрича вина

Уволненият бивш главен инспектор в отдел "Строителен контрол“ към Община Варна Делян Грудев заяви, че няма отношение към незаконното строителство в местността.

Нямам нищо общо с незаконното строителство в местността Баба Алино, каза Грудев.

Грудев допълни, че според него е възможно кметът на Варна Благомир Коцев да е бил подведен по случая.

От районното кметство "Приморски“ също извършват проверка на документацията, свързана със строителството в района.