Украинският посланик в България Олеся Илашчук определи като "фалшиви“ твърденията, че украинският инвеститор Олег Невзоров се укрива в посолството на Украйна и е търсил закрила там. Според нея подобни информации не отговарят на истината и целят създаване на заблуждение в обществения дебат.

Посланикът подчерта пред bTV, че дипломатическата мисия на Украйна в България действа строго в рамките на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, както и че защитата на украинските граждани се осъществява съгласно Виенската конвенция за консулските отношения и действащото българско законодателство.

Тя допълни, че всички процесуално-следствени действия трябва да се извършват в съответствие с националното право на Република България и международните двустранни споразумения между двете държави.

Казусът с "Незаконния град“

От два документа на Административен съд София-град става ясно, че заповед на и.ф. председателя на ДАНС е била издадена на 3 юли 2025 г., с която Олег Невзоров е бил експулсиран от България. Съдът е оставил без разглеждане искането за спиране на незабавното изпълнение на тази заповед.

Впоследствие се установява, че на 17 юли същата година нова заповед отменя първоначалната мярка за изгонване, което води до прекратяване на съдебното производство.

Бившият главен архитект на Варна Валентин Койчев каза пред БНТ, че собствениците носят отговорност за случилото се в района на "Баба Алино“. Той уточнява, че е издавал няколко удостоверения за търпимост за строежи в района и допуска възможност за административна отговорност при наличие на неверни данни.

Експерти по сигурността коментират случая като необичаен. Според Йордан Божилов от Софийски форум за сигурност е "странно“ бързото отменяне на заповедта за експулсиране и поставя въпроса дали първоначалните основания са отпаднали или има други фактори.

От своя страна Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията посочва, че Невзоров е имал свидетелски позиции по чувствителни дела, включително свързани с местната власт във Варна, като причинно-следствената връзка остава неизяснена.

Към момента няма официално потвърдена информация за мотивите зад първоначалната заповед за експулсиране. Според неофициални източници, цитирани в медийни публикации, става въпрос за съмнения за пране на пари, свързани с дейности около т.нар. "сенчест флот“.

В публичното пространство се обсъждат и връзки между компании около Невзоров и бизнес структури, свързвани с фигури от украинската политическа и икономическа сцена, включително имена като Дмитрий Фирташ и периода на управление на Виктор Янукович. Невзоров се смята за един от най-известните украински олигарси, свързани с Кремъл

Освен с бизнес в строителния сектор, Олег Невзоров е представян като активен в обществена дейност в България. Той е съосновател на организацията "Ми разом“, която подпомага украински бежанци.

Съществуват данни, че е финансирал и организацията "Обединени жени“ във Варна, ръководена от Анастасия Петренко - сътрудник на украинска политическа фигура от предишни правителства, която е обявена за издирване в Украйна.