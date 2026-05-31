Три автомобила се сблъскаха странично на входа на Калофер днес малко след 11:00 часа вследствие на неправилно изпреварване на остър завой. При инцидента няма загинали, но са пострадали двама души, а движението в района е изцяло блокирано.

На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и спешна помощ за оказване на съдействие и разследване на причините за сблъсъка.

Причината за инцидента и пострадалите

Според информация от интерактивната карта на МВР катастрофата е предизвикана от предприемане на рисковано и неправилно изпреварване в участък с ограничена видимост на остър завой. В резултат на маневрата превозните средства са се ударили странично, като материалните щети по тях са сериозни. Двама от пътуващите в автомобилите са ранени и са транспортирани за преглед, като към момента няма данни за опасност за живота им.

Километрично задръстване в района

В социалните мрежи пътуващи по направлението споделят, че трафикът е напълно спрян и шофьорите изчакват на място. На входа на града вече се е образувало сериозно задръстване, като колоната от автомобили продължава да расте. Органите на реда призовават водачите да шофират с повишено внимание или да избират алтернативни маршрути до пълното разчистване на пътното платно.

Обходен маршрут

Поради пътното произшествие целият трафик в посока Пловдив и София се отбива към Павел баня и по отсечката Брезово-Раковски. Блокираните на входа на Калофер изчакват на място, информират от АПИ.