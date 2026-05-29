Стотици жители на Благоевград се събраха на мащабно мълчаливо бдение пред сградата на Съдебната палата в града. Гражданите почетоха паметта на 16-годишната Ивана, която загуби живота си при трагични обстоятелства в нощта на 24 май.

Пред съдебната институция хората отнесоха десетки цветя и запалиха свещи в памет на непълнолетното момиче. Присъстващите на събитието се обединиха около категоричното искане за справедливост и настояха за незабавни и по-строги мерки от страна на държавата срещу разпространението на наркотични вещества сред младежите.

В деня на протеста бащата на жертвата, Стойне Стойнев, посети лично Окръжната прокуратура в Благоевград. Той поиска официален отговор от магистратите кога държавното обвинение ще обжалва наложената мярка за неотклонение на задържания по случая. Обвиняем за убийството на момичето е студентът Александър Георгиев.

Часове след срещата с почернения родител, от Окръжната прокуратура обявиха, че са внесли официален протест в съда срещу определената на Георгиев мярка.

По време на бдението близки, приятели и граждани изразиха гнева и болката си от случилото се. Част от присъстващите отправиха остри думи към обвиняемия и настояха цялата истина за трагедията да бъде разкрита.

17-годишният младеж, който след инцидента беше настанен за лечение в "Пирогов", вече е в съзнание и е бил разпитан от полицията. Към момента той твърди, че не помни случилото се.