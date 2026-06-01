Организирана престъпна група, занимаваща се с нелегален трафик на мигранти, е разбита при специализирана полицейска операция, проведена на 31 май 2026 г. Това съобщи главният комисар в Главна дирекция "Гранична полиция“ Антон Златанов чрез публикация в социалните мрежи.

По данни на разследващите част от задържаните са съпричастни към инцидент от миналата година в курортното селище Лозенец, при който микробус, превозващ 19 мигранти, катастрофира, след като шофьорът скочи от движещото се превозно средство в опит да избяга. Инцидентът застраши живота на пътниците, както и на други участници в движението.

Шофьорът, грузински гражданин, се е укривал в района на река Караагач и село Лозенец, но е бил задържан още на следващия ден.

В рамките на последната операция граничните полицаи са проследили автомобил, в който са били укрити петима мигранти - граждани на Иран и Алжир. Те са преминали от Турция през Гърция и са влезли на територията на България.

Автомобилът е бил спрян контролирано в района преди София, като зад волана е бил 34-годишен гражданин на Молдова.

След спирането на превозното средство, специализирани екипи са извършили действия по разследването на три адреса в София. Там са задържани трима сирийски граждани, за които се твърди, че заемат високо ниво в йерархията на престъпната мрежа. Те са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа с постановление на Софийската градска прокуратура.

Освен тях, още трима организатори на канала, граждани на Грузия, Молдова и Йордания, са обявени за издирване. Те се намират извън България, като един от тях има и забрана за влизане в страната.

Според разследването групата функционира от 2025 г. Основната ѝ дейност е била свързана с нелегално превеждане на мигранти през България към вътрешността на Европа. Част от участниците са отговаряли за набирането на шофьори, използвани за транспортиране на мигранти през страната.

От "Гранична полиция“ заявяват, че работата по случая и по други подобни канали за трафик на мигранти продължава с пълна интензивност, като се очакват и допълнителни действия срещу участници в мрежата.