Египтянинът Абделсалам Абделфаттах Абделсалам Зард, обвинен за катастрофа със загинал и двама пострадали на автомагистрала "Тракия", получи своята ефективна присъда. Тя е в размер на 6 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Процесът срещу Зард започна отначало преди няколко месеца. Причина бе, че той бе осъден веднъж задочно на 10 г. затвор, но така и не се появи за процеса. На 10 декември 2024 г. обаче той е бил задържан в Германия с Европейска заповед за арест и върнат в България и сега бе осъден, но вече в негово присъствие.
Според обвинителния акт, подсъдимият египетски гражданин Абделсалам Абделфаттах Абделсалам Зард превозвал сирийски бежанци от района на Харманли, които трябвало да закара в София. Водачът нямал необходимата правоспособност и седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. На магистралата в землището на Войводиново става катастрофа, при която загива един човек, а другите двама получават средни телесни повреди.
На днешното заседание представителят на прокуратурата пожела наказание в размер на 11 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Той сподели, че мъжът има съдебно минало и е шофирал рисково преди настъпването на ПТП.
Адвокатът на подсъдимия не се съгласи с поводите на прокуратурата, че мъжът е престъпник и подробно описа какви са криминалните му прояви. Тя пожела до 5 години затвор за клиенти си.
В последната си дума пред съда Зард също пожела минимално наказание и пожеланието да продължи живота си нормално. Решението на съдът не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-днешен срок от днес.
В Пловдив решиха: Абделсалам Зард ще лежи 6 години в затвора!
Още по темата
Безработен, с луксозен автомобил и скъп имот, е задържаният за мащабната финансова измама в Пловдив
29.03
Легенди идват в Пловдив
08:30
Бойко Борисов: Не ви го пожелавам това за Пловдив
20:55 / 30.03.2026
Голяма компания за таксиметрови услуги вдигна цените в Пловдив!
18:26 / 30.03.2026
Страхотен момент на сцената на Драматичен театър Пловдив
18:15 / 30.03.2026
