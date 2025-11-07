ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на "Гранична полиция": Има опити за структуриране на трафик на мигранти през гръцката граница
Смъртта на шестима мигранти и на още трима ранени при поредното преследване на полиция с автомобил на трафиканти ни напомня, че този проблем в България продължава да съществува, а хора намират смъртта си в нашата страна.
“Винаги е имало агресивни трафиканки, но в последно време стават по-агресивни както организаторите, така и тези от най-ниското ниво - превозвачите", обясни Златанов.
По думите му това се дължи на пълната преса, която полицията им оказва през последните години. Изнервя ги и намалелият престъпен бизнес, както и реализирането на печалбата. “Но при някои се дължи на техния манталитет и тяхното престъпно мислене".
“Виждал съм в живота си много хора, които са престъпници, техните погледи са празни, за тях човешкият живот не представлява нищо, те не го пазят. Хубавото е, че огромната част от обществото не се среща директно с такива хора, но по този начин не може да приеме, че те съществуват", смята Златанов.
Той обясни, че румънският шофьор, участвал в преследването с полицията, не е организатор на канала. “Той е най-ниското ниво. Нас тези нива не ни интересуват, ние ги залавяме всеки ден".
По думите му такива шофьори печелят от 100 до 1000 евро на курс. “Някои от тях са затънали в дългове и това е начинът им да се измъкнат. Има български граждани, други се взимат от Молдова, Румъния, Грузия, Сирия и други страни", каза директорът на “Гранична полиция".
“Всяка организирана престъпна група, която си е оформила в годините назад някакъв канал, си има собствен модел, с който да търси хора. Ако е по-мащабна, търси дори и депо, в което тези шофьори да преспят. Тогава цената става по-скъпа", коментира той.
Златанов сподели, че целта на “Гранична полиция" през последните години е да неутрализира организираните престъпни групи и горните им нива. “Вчера презентирахме друга престъпна група, на тях веднага им се повдигнаха обвинения. Те използваха униформи, наподобяващи полицейски, за да си осигурят алиби при случайна проверка".
“Събрахме достатъчно доказателства, за да ги остави съдът с постоянна мярка в ареста. Всеки месец ние неутрализираме по един такъв канал", обясни той.
“През 2023 година залавяхме по 100 души в ремарке на камион, имаше и трагедии. През 2021 и 2022 беше катастрофално положението с нелегалната миграция в България. От 2023 г. насам то бележи успехи. Общите данни са, че миграционният натиск в страната е намалял със 70%", каза Златанов.
Директорът на “Гранична полиция" сподели, че се е коментирало дали да не се закрие “Гранична полиция" на гръцката и румънската граница. “Бях твърде против, както и всичките ръководства на МВР през това време. Разумът надделя".
“В последните два месеца имаме 7 подобни случая на снощния с неподчинение, в които спираме автомобилите с шипове", обясни Златанов.
Той сподели, че винаги съжалява, когато има човешки жертви. "Каквито и да са, те са хора. Стараем се да не го допускаме, но на първо място пазим живота и здравето на нашите граждани и служители. Съжалявам, че са загинали хора, но те са извършили престъпление, преминавайки границата, и се опитват да извършат още, като прегазят нашите полицаи".
