До края на 2026 г. държавите членки на Европейския съюз са задължени да осигурят портфейли за цифрова самоличност за всеки гражданин, пребиваващо лице и предприятие. Тази мащабна технологична стъпка има за цел да отговори на нарастващата необходимост от сигурност в дигиталния свят, където услугите от публичния и частния сектор все по-често се предлагат онлайн.

Според официалния сайт на Европейската комисия, този проект поставя неприкосновеността на личния живот и защитата на данните в самата си основа. Новият дигитален инструмент ще промени начина, по който хората взаимодействат с институциите и бизнеса в рамките на целия Европейски съюз.

Какво представлява новият електронен инструмент

Европейският портфейл за цифрова самоличност (електронна самоличност) е разработен, за да даде възможност на потребителите за безпрепятствен достъп до публични и частни услуги както в онлайн среда, така и офлайн. Чрез него гражданите ще могат сигурно да съхраняват и споделят своите цифрови документи, както и да създават правно обвързващи електронни подписи. Основната идея е хората да могат да носят своята цифрова самоличност навсякъде в ЕС, като се придвижват безпроблемно през границите, но без да губят контрол върху личната си информация.

Основни предимства за гражданите и бизнеса

Ползите от въвеждането на европейския портфейл за цифрова самоличност обхващат множество аспекти на всекидневния икономически и социален живот:

Осигурява се значително по-лесен достъп на гражданите до обществени и частни услуги в цяла Европа.

Личните данни получават по-висока степен на защита, тъй като потребителите споделят единствено информацията, която е строго необходима за конкретната операция.

Внедряват се строги стандарти за сигурност, които гарантират подобрена киберсигурност на процесите.

Публичната администрация и предприятията получават надежден инструмент, с който ще могат по-ефективно да предотвратяват опити за измами.

За бизнеса се постига намаляване на административната тежест и по-ниски разходи за автентификация на клиентите.

Всеки гражданин получава възможност да използва цифрови услуги благодарение на гарантирания и сигурен електронен достъп.